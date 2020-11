Kinaset Therapeutics lance un financement de série A de 40 millions USD visant à développer un nouveau traitement pour les maladies respiratoires et à conclure, avec Vectura Group, un accord de licence mondial exclusif portant sur KN-002 (VR588)...





Kinaset Therapeutics, Inc. ("Kinaset" ou la "Société"), société biopharmaceutique nouvellement créée, a annoncé aujourd'hui un financement de série A de 40 millions USD d'un groupe d'investisseurs de premier ordre constitué de 5AM Ventures, Atlas Venture, et Gimv. La Société a également annoncé la signature, avec Vectura Group plc (LSE: VEC) ("Vectura"), d'un contrat mondial exclusif de licences et de services visant à développer et commercialiser KN-002 (anciennement connu sous le nom de VR588), un nouvel inhibiteur pan-JAK à petites molécules par inhalation, pour le traitement de l'asthme sévère chez les patients éosinophiliques et non-éosinophiliques. Un essai clinique de phase 1/1b sur des volontaires sains et des patients devrait débuter au premier semestre 2021.

Kinaset est dirigée par une équipe de gestion expérimentée et un Conseil d'administration possédant une solide expérience du développement de thérapies respiratoires. La société est dirigée par son directeur général Robert Clarke (anciennement en poste chez Pulmatrix, AIR/Alkermes), son responsable des opérations commerciales Roger Heerman (GlaxoSmithKline, Vectura) et son responsable du développement Frazer Morgan (Vectura, 3M), qui possèdent chacun plus de 20 années d'expérience dans le secteur. Les investisseurs fondateurs Jamil Beg (5AM), Kevin Bitterman (Atlas) et Bram Vanparys (Gimv) rejoignent Thomas B. King (Alexza, Vivus), président, au sein du Conseil d'administration de la Société.

Kinaset se consacre au développement et à la mise sur le marché globale de KN-002, tandis que Vectura offre son expertise dans le domaine du développement d'une formulation et de la fabrication de matériel destiné aux essais cliniques. Dans le cadre de cette licence, la Société versera à Vectura des montants correspondant aux services de développement, à certains jalons réglementaires et commerciaux, et à des redevances futures sur les ventes nettes globales.

"Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler pour Kinaset Therapeutics et de m'inscrire dans sa démarche qui vise à offrir une nouvelle génération de médicaments destinés à la population souffrant d'asthme sévère. L'équipe de direction et le conseil d'administration, associés à la licence mondiale exclusive octroyée par Vectura, fournissent un excellent tremplin pour le lancement de Kinaset," a déclaré Thomas B. King. "Le profil de Vectura, une CDMO de portée mondiale dont plusieurs traitements par inhalation ont été approuvés, en fait un partenaire de confiance, alors que nous faisons progresser KN-002 vers notre prochain essai clinique," a-t-il ajouté.

Robert Clarke, Ph.D., directeur général et cofondateur de Kinaset Therapeutics, a déclaré au sujet de la société et du programme KN-002: "Notre objectif est de faire de Kinaset une société spécialisée dans le domaine des thérapies respiratoires axées sur l'administration de KN-002 aux patients. Les patients atteints d'asthme grave continuent de pâtir de la disponibilité limitée d'options de traitements sûres et efficaces. Nous estimons que notre inhibiteur pan-JAK par inhalation, KN-002, possède le potentiel de devenir le meilleur traitement de sa catégorie pour ce segment de la population. En outre, KN-002 pourrait constituer une alternative, moins invasive et plus rentable, aux produits biologiques parentéraux actuellement approuvés pour le traitement de l'asthme sévère."

Jamil M. Beg, partenaire chez 5AM Ventures et directeur de Kinaset, a commenté en ces termes: "Des avancées exceptionnelles ont été réalisées ces dernières années dans le domaine du développement des médicaments respiratoires. Les produits biologiques ont validé les méthodes d'immunomodulation et fait progresser la norme de soins pour les patients. Cependant, un besoin et une charge significatifs demeurent, plus particulièrement au sein de la population souffrant d'asthme sévère. Nous constatons que KN-002 possède un potentiel transformationnel pour les patients et sommes particulièrement enthousiastes de soutenir une équipe dédiée chez Kinaset, qui bâtit la prochaine société pionnière dans les maladies respiratoires."

Des besoins cliniques non satisfaits

L'asthme est une maladie complexe et hétérogène qui touche 300 millions de personnes à travers le globe. Environ 10% d'entre elles sont atteintes d'asthme sévère.1,2 Les sujets atteints d'asthme sévère non-maîtrisé souffrent d'exacerbations fréquentes, d'une fonction pulmonaire compromise, et d'une qualité de vie réduite.1-3 Associé à un nombre disproportionné d'hospitalisations pour asthme, ce groupe représente environ 50% des coûts liés à la maladie.4,5

Plusieurs voies inflammatoires sont impliquées dans la pathogénèse de l'asthme.6-8 L'asthme éosinophilique, qui se caractérise par des taux élevés d'éosinophiles sanguins et de la fraction expirée de monoxyde d'azote8 représente environ deux-tiers des patients atteints d'asthme sévère.8 Une proportion importante des sujets ne présente pas de profil éosinophilique et souffre d'une réponse insuffisante aux produits biologiques parentéraux et corticostéroïdes oraux, ce qui ne leur permet pas de maîtriser leur maladie.1-3 Les traitements additionnels susceptibles d'aider ces patients non-éosinophiliques représentent ainsi un besoin significatif en termes de maîtrise de l'asthme.

À propos de Kinaset Therapeutics, Inc.

Chez Kinaset Therapeutics, nous visons le développement de traitements novateurs capables de produire un impact positif sur les personnes touchées par des maladies réfractaires, dont l'asthme grave. Notre nouvel atout majeur et notre équipe expérimentée associent une approche inégalée du traitement de l'asthme grave, avec un groupe d'experts dédiés en développement de médicaments qui s'attellent à faire progresser les thérapies. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kinasettherapeutics.com.

À propos de Vectura

Vectura est un prestataire de services de livraison de médicaments novateurs par inhalation, qui permettent à des partenaires d'apporter leurs médicaments aux patients. Grâce à une technologie propriétaire et une expertise du développement pharmaceutique différenciée, Vectura est l'une des rares sociétés au monde à posséder les capacités en termes de dispositifs, de formules et de développement, capables de proposer aux patients un vaste éventail de thérapies complexes par inhalation.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web de Vectura à l'adresse www.vectura.com.

