Réunion des ministres de l'Agriculture : Les Producteurs de grains, les grands oubliés de la proposition de la ministre fédérale de l'Agriculture





LONGUEUIL, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec, l'Atlantic Grains Council et les Grain Farmers of Ontario craignent pour leur avenir puisque la proposition présentée par le gouvernement fédéral lors de la réunion des ministres fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT) de l'Agriculture n'inclut aucun financement pour les producteurs de grains de l'est du Canada.

Face à un avenir incertain porté par une deuxième vague de pandémie de COVID-19, qui a affaibli la demande de la production animale et de l'industrie des carburants renouvelables, les producteurs de grains du Québec, du Canada atlantique et de l'Ontario ne pourront pas compter sur le soutien du programme fédéral Agri-stabilité. La ministre de l'Agriculture du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau, a publié les détails d'une proposition présentée aux ministres provinciaux de l'Agriculture de tout le Canada au nom du gouvernement fédéral et qui n'inclut aucun financement pour assurer la couverture des producteurs de grains. Au cours des deux dernières années, ces derniers ont exhorté les gouvernements à rétablir la couverture du programme Agri-stabilité pour faire face aux pertes de centaines de millions de dollars qui a suivi le ralentissement économique lié à la COVID-19, le blocus des marchés en Chine et le retour de lourdes subventions aux États Unis. L'exclusion des besoins des producteurs de grains du programme Agri-stabilité est alarmante.

«?Les producteurs de grains ont été abandonnés par le gouvernement. Un programme Agri-stabilité adéquatement financé aurait aidé les producteurs agricoles à faire face aux incertitudes sans précédent et à une concurrence déloyale de la part des producteurs de grains des États-Unis. Tout ceci s'ajoute aux pertes subies au cours des deux dernières années à cause des guerres commerciales avec la Chine et le manque de demande du marché créé par la COVID-19?», explique M. Markus Haerle, président de Grain Farmers of Ontario.

«?Les producteurs agricoles des États-Unis ont été protégés des effets du ralentissement lié à la COVID-19 et des guerres commerciales avec la Chine avec des subventions de plusieurs milliards de dollars. Il est incroyable que le gouvernement canadien ne puisse pas mettre à jour le programme Agri-stabilité en fonction de la nouvelle réalité?», déclare M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

«?Nous sommes très déçus qu'il n'y ait pas de dispositions pour les producteurs de grains, comme un seuil de déclenchement de 85 % pour le programme Agri-stabilité. Cela crée des conditions inégales pour nous et ne fait rien pour assurer la sécurité requise alors que les producteurs de grains sont confrontés à une incertitude sans précédent sur les marchés?», explique M. Roy Culberson, président de l'Atlantic Grain Council.

Les producteurs de grains du Québec, de l'Ontario et du Canada atlantique, ainsi que des groupes d'agriculteurs de partout au pays, ont demandé aux ministres FPT de ramener le programme Agri-stabilité aux niveaux de 2013 en augmentant le seuil de déclanchement à 85 % et en supprimant la limite de marge de référence. Malheureusement, la proposition qui est sur la table à l'heure actuelle considère une augmentation du taux de compensation des pertes plutôt que du seuil de déclenchement lors de l'évaluation des pertes. Cette proposition du gouvernement fédéral ne répond donc pas à ce qui est requis pour un producteur de grains qui subit systématiquement des pertes de prix à court et à long terme. La seule façon de régler le problème est un seuil de déclenchement de 85 %. Les producteurs de grains font face à la concurrence des producteurs agricoles américains qui ont reçu plus de 36 milliards de dollars de compensation de leur gouvernement au cours de la dernière année, et des dizaines de milliards de paiements de soutien les années précédentes.

Ces changements ont également été recommandés par le Comité permanent de l'agriculture de la Chambre des communes dans son rapport Faire face à l'imprévu : Renforcer les programmes de gestion des risques des entreprises agricoles et agroalimentaires :

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/rapport-1.

Un rapport récent publié cet automne par le groupe de réflexion Ag Solutions indique que le Canada perdra des fermes si le programme canadien de gestion des risques d'entreprise n'est pas corrigé.

Les Producteurs de Grains du Québec, l'Atlantic Grains Council et les Grain Farmers of Ontario représentent plus de 40?000 producteurs de grains et d'oléagineux dans le Canada atlantique, au Québec et en Ontario.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 13:35 et diffusé par :