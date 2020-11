Bell continue d'améliorer son service à la clientèle de façon exemplaire malgré les répercussions sans précédent de la COVID-19





La plus forte baisse en matière de plaintes des consommateurs parmi les fournisseurs nationaux selon la CPRST

L'offre continue d'une expérience client hors pair au sein de l'industrie depuis cinq ans

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Bell Canada annonce de nouveau l'obtention de résultats hors pair, publiés dans le rapport annuel 2019-2020 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Certes, la crise de la COVID-19 a entraîné une utilisation sans précédent des réseaux et d'autres répercussions sur l'exploitation, mais la plus grande entreprise de communications au pays a enregistré la plus importante réduction de plaintes de consommateurs parmi tous les fournisseurs nationaux pour la cinquième année consécutive.

Selon la CPRST, le nombre de plaintes reçues des clients de Bell a diminué de plus de 35 % et la part globale des plaintes concernant l'entreprise a baissé de six points de base pour atteindre 24 %, ce qui représente à nouveau la plus forte baisse parmi les fournisseurs nationaux. Chaque année depuis cinq ans, Bell a connu la plus forte baisse des plaintes adressées à la CPRST parmi les principaux fournisseurs de services de communications.

« Promouvoir l'expérience client est un impératif stratégique pour l'équipe Bell, et je suis fier du fait que nous avons continué à nous surpasser dans un marché concurrentiel, et ce, même si nous avons dû relever les défis posés par la COVID-19, a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Ces résultats sont attribuables au dévouement des équipes de service de Bell, à la force de nos réseaux optiques et sans fil primés et à notre souci constant d'innover et d'améliorer considérablement l'expérience client de Bell, malgré les effets de la crise sur nos employés et nos systèmes. »

Le rapport 2019-2020 de la CPRST porte sur la période s'étendant d'août 2019 à juillet 2020, donc sur une période où la crise de la COVID-19 et ses répercussions ont fortement touché les clients et les fournisseurs des services de communications. Citons par exemple les records d'utilisation des réseaux de Bell causés par la transition de millions de Canadiens au télétravail et la hausse des ventes en ligne et des services numériques de tous types d'entreprises.

Durant la crise, les volumes de données Internet de Bell ont enregistré une hausse allant jusqu'à 60 % pendant le jour et jusqu'à 20 % en soirée. Quant au trafic voix sur fil et sans fil, il a fait un bond, allant jusqu'à 200 % aux heures de pointe, y compris une augmentation de 250 % relative aux conférences téléphoniques d'affaires.

Les familles qui se sont installées confortablement à la maison pour la durée de la crise pouvaient et peuvent compter sur les réseaux de Bell pour communiquer, s'informer et se divertir. Alors que les cotes d'écoute de Bell Télé ont grimpé de 40 %, de son côté, Bell Média a enregistré des hausses allant jusqu'à 75 % relativement au visionnement sur Crave ainsi qu'un record de consultation de ses chaînes de nouvelles et d'autres services d'information.

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, d'Internet et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

