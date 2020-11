Desjardins et la FCCQ poursuivent à Montréal la tournée virtuelle En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Quelque 400 entrepreneurs et gens d'affaires de la région de Montréal ont participé ce matin au huitième arrêt de la tournée virtuelle En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec, organisée conjointement par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Mouvement Desjardins, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Avec un rebond anticipé de 6,8 % de son PIB nominal en 2021, la région de Montréal se relèvera plus rapidement que la moyenne québécoise. Chez Desjardins, nous savons que la métropole représente la locomotive économique du Québec et nous mettons en place un maximum d'initiatives pour participer à sa relance. À titre d'exemple, nous investirons 16 millions de dollars en 2021 afin de rehausser l'expérience de magasinage et de restauration au Complexe Desjardins. Il s'agit d'un édifice au coeur du Quartier des spectacles et un lieu où convergent deux des stations de métro les plus achalandées », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« La tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec est une occasion unique pour la FCCQ et le Mouvement Desjardins d'aller à la rencontre des entrepreneurs, de prendre le pouls du milieu économique et de bien comprendre leur réalité. Pour Montréal, on constate que la baisse des ventes et le report ou l'annulation d'évènements importants sont les principaux impacts identifiés par les entrepreneurs. On note également que la difficulté de développer de nouveaux marchés pose un frein à la relance économique selon plus d'un quart des entreprises de la région », a souligné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Des données pour mieux comprendre les défis de la relance socioéconomique

Le webinaire a notamment été l'occasion de présenter les perspectives économiques pour la région de Montréal, telles que déterminées par les économistes du Mouvement Desjardins.

Entre février et octobre 2020, une perte de 6,9 % des emplois a été enregistrée à Montréal, comparativement à une perte de 2,8 % pour l'ensemble du Québec. En 2020, on prévoit un repli de 5,5 % du PIB nominal pour cette région. Si le virus demeure sous contrôle, on s'attend en 2021 à un rebond de 6,8 % du PIB nominal. Toujours en 2021, le taux de chômage devrait se situer à 8,7 % à Montréal, comparativement à 7,0 % pour l'ensemble du Québec.

De son côté, l'Observatoire FCCQ a rendu publics les résultats d'un récent sondage sur les impacts économiques de la crise de la COVID-19 réalisé auprès des entreprises et organisations de Montréal. Il en ressort notamment que :

70 % des entreprises sondées évaluent que la pandémie a eu un impact négatif sur leur organisation;

La baisse des ventes est le principal impact résultant de la COVID-19 selon 52 % des répondants;

40 % ont identifié la baisse de la demande comme le principal défi actuellement pour la relance de l'économie;

Le télétravail demeure fortement populaire, avec 79 % des entreprises qui offrent cette possibilité à leurs employés (à temps plein ou à temps partiel).

