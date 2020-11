Bonduelle renforce à nouveau sa flexibilité financière et adosse ce financement à des objectifs de développement durable





BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Villeneuve d'Ascq, le 30 novembre 2020

Bonduelle renforce à nouveau sa flexibilité financière et adosse ce financement à des objectifs de développement durable

Après le lancement avec succès d'un programme NEU CP en juillet 2020, le Groupe Bonduelle annonce le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué, le portant à cette occasion de 300 à 400 millions d'euros et indexant la marge sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Signé le 30 novembre 2020 avec un pool élargi de 11 banques (9 groupes bancaires), ce crédit syndiqué à impact comporte une seule tranche de crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) largement sursouscrit et vient refinancer le RCF existant de 300 millions d'euros qui arrivait à échéance en juillet 2021.

Par la conclusion de cette opération, le Groupe Bonduelle atteint plusieurs objectifs :

une flexibilité financière renforcée : de par son modèle économique, le groupe a des besoins saisonniers de financement de son besoin en fond de roulement auxquels répond le principe du Revolving Credit Facility ;

une maturité moyenne de la dette du groupe étendue (maturité de 5 ans in fine) ;

un financement compétitif au travers de la grille de marges négociée et de l'optimisation de ce crédit syndiqué via le programme de Neu CP lancé en juillet 2020 ;

une indexation de la marge alignée sur les objectifs Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du groupe et son objectif de certification B Corp (certification couvrant un ensemble très large de critères ESG) de l'ensemble de ses activités à horizon 2025 ;

un pool bancaire élargi à de nouveaux partenaires, tant français qu'internationaux, reflétant l'internationalisation croissante du groupe et sécurisant sa plateforme de partenaires.

Cette opération de financement, réalisée dans un contexte économique et financier particulièrement incertain, souligne à nouveau la solidité financière du groupe. La sursouscription et l'élargissement du pool de prêteurs démontrent également l'appétit des institutions financières pour le profil de crédit du Groupe Bonduelle.

Par son adossement à la démarche de certification B Corp, cette transaction matérialise les engagements du groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environementale en lien avec sa raison d'être de « Favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l'Homme et à la préservation de la planète »*.

Le Groupe Bonduelle a été conseillé par le cabinet financier Redbridge Debt & Treasury Advisory ainsi que par le cabinet juridique Willkie Farr & Gallagher LLP à Paris.

Le crédit syndiqué est souscrit par Crédit Agricole Nord de France, CIC Nord Ouest, BPCE (Caisse d'Epargne Hauts de France et Natixis) et BNP Paribas, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres, et par le groupe Société Générale (Crédit du Nord et Société Générale), Bank of America, Commerzbank, Arkéa et JP Morgan, Arrangeurs Mandatés, Crédit Agricole Nord de France agissant en tant qu'Agent du Crédit, BNP Paribas en tant qu'agent de la Documentation et BNP Paribas, Crédit Agricole Nord de France et Natixis ont le rôle de Co-coordinateurs RSE, avec Natixis en tant que lead.

Les banques ont été conseillées par le cabinet De Pardieu.

* soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur près de 120 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL ? CAC FOOD PRODUCERS ? CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l'actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 12:05 et diffusé par :