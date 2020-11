Gestion mondiale d'actifs Scotia se démarque en recevant 20 prix individuels dans 13 catégories lors de la remise des Lipper Fund Awards 2020 de Refinitiv





TORONTO, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Les équipes de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia se sont illustrées, lors de la remise des Lipper Fund Awards 2020 de Refinitiv, par le grand nombre de leurs fonds communs et fonds négociés en bourse (FNB) y ayant été décorés. Ces prix récompensent les produits qui génèrent de manière constante de robustes rendements ajustés au risque. Or, voilà précisément ce que Gestion mondiale d'actifs Scotia offre à ses clients grâce à sa gamme de fonds.



Catégorie Périodes Fonds communs Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Actions d'Asie-Pacifique 3 et 5 ans Fonds de dividendes Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 5 et 10 ans Fonds de revenu énergétique Dynamique Actions énergétiques 3 ans Fonds mondial d'infrastructures Dynamique Actions d'infrastructures mondiales 5 ans Catégorie Croissance américaine Power Dynamique Actions américaines 3 et 5 ans Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 3 et 5 ans Fonds de métaux précieux Dynamique Actions de métaux précieux 3 et 5 ans Catégorie américaine équilibrée Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 3 ans Fonds Scotia des ressources Actions de ressources naturelles 3, 5 et 10 ans Fonds Scotia d'obligations en $ US Revenu fixe mondial 3 ans FNB actifs* FNB actif de dividendes canadiens Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 3 ans FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique Actions mondiales 3 ans

Le Fonds Scotia de perspectives équilibrées, pour lequel Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée agit à titre de sous-conseiller, a également remporté un prix dans la catégorie Équilibrés tactiques pour son rendement sur 10 ans.

« Nos équipes de placement ont généré des rendements exceptionnels dans des circonstances hors du commun, a déclaré Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia. Notre mission consiste à favoriser la réussite financière future de nos clients en leur fournissant des solutions d'investissement remarquables et des conseils complets en matière de planification de patrimoine. Nous sommes ravis d'avoir obtenu de bons résultats pour nos clients au cours de cette année des plus tumultueuses. »

* Les FNB actifs Dynamique (les « fonds » ou, individuellement, le « fonds ») sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains Fonds Dynamique, gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «?pour l'avenir de tous?», elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, la Banque Scotia comptait plus de 90?000 employés et des actifs d'environ 1?200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos des Lipper Fund Awards de Refinitiv

Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions d'Asie-Pacifique en raison de son rendement sur trois et cinq ans au 31 juillet 2020 (total de 10 fonds). Le Fonds de dividendes Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenus en raison de son rendement sur cinq et dix ans au 31 juillet 2020 (total de 60 et de 50 fonds, dans l'ordre). Le Fonds de revenu énergétique Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions énergétiques en raison de son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 11 fonds). Le Fonds mondial d'infrastructures Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales en raison de son rendement sur cinq ans au 31 juillet 2020 (total de 10 fonds). La Catégorie Croissance américaine Power Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions américaines en raison de son rendement sur trois et cinq ans au 31 juillet 2020 (total de 147 et de 131 fonds, dans l'ordre). La Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres en raison de son rendement sur trois et cinq ans au 31 juillet 2020 (total de 168 et de 144 fonds, dans l'ordre). Le Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions de métaux précieux en raison de son rendement sur trois et cinq ans au 31 juillet 2020 (total de 12 fonds). La Catégorie américaine équilibrée Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions en raison de son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 147 fonds). Le Fonds Scotia des ressources (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions de ressources naturelles en raison de son rendement sur trois, cinq et dix ans au 31 juillet 2020 (total de 22, de 22 et de 18 fonds, dans l'ordre). Le Fonds Scotia d'obligations en $ US (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Revenu fixe mondial en raison de son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 48 fonds). Le FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenus en raison de son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 16 fonds). Le FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Actions mondiales en raison de son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 23 fonds). Le Fonds Scotia de perspectives équilibrées (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2020 dans la catégorie Équilibrés tactiques en raison de son rendement sur dix ans au 31 juillet 2020 (total de 11 fonds).

Chaque année, les Lipper Fund Awards de Refinitiv couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie où il est admissible remporte le Lipper Award de Refinitiv. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, rendez-vous à : https://dynamic.ca/fr/societe/centre-des-medias/dans-l-actualite/lipper-awards-2020.html et https://www.scotiafunds.com/scotiafunds/fr/centre-de-formation/lipper-fund-awards-2020-de-refinitiv.html.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

