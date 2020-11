Fenplast procède à une nouvelle acquisition





CANDIAC, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il y a quelques jours, Fenplast concluait une entente afin d'acquérir les actifs de l'entreprise Fenêtres Drummond et sa division manufacturière Fenêtres Contemporaines.

Ainsi, la division de détail Fenêtres Drummond rejoint le parapluie de Portes et fenêtres de Villers pour mieux desservir les consommateurs et entrepreneurs du Centre-du-Québec.

D'autre part, Fenplast s'appropriera des infrastructures manufacturières de Fenêtres Contemporaines et de son dévoué personnel pour en faire une unité de production située à Drummondville. Cette usine contribuera à satisfaire la demande croissante des consommateurs québécois envers les produits Fenplast.

Quant aux propriétaires originaux de ces compagnies fondées il y a de près de 40 ans, Isabelle et Michael Bahl, se disent : « très heureux de se joindre à une équipe gagnante et d'arborer les couleurs Fenplast. La fenestration nous a amenés à nous joindre à une grande entreprise très présente et grandement appréciée dans le marché de l'habitation ».

De son côté, Jean Marchand, président de Fenplast a déclaré : « Nous sommes très heureux que Michael poursuive son parcours professionnel en tant que gestionnaire du magasin de Drummondville et nous souhaitons la meilleure des chances à Isabelle pour la suite de ses projets personnels. » et il ajoute : « Avec cette transaction nous comblons deux grands objectifs, soit associer notre nom à un leader local qu'est Fenêtres Drummond pour la vente de nos produits et d'autre part, augmenter notre capacité manufacturière ».

Tous les employés, autant de Fenêtres Drummond que de Fenêtres Contemporaines, ont été conviés à poursuivre leurs emplois au sein de la nouvelle direction.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose maintenant sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant 700 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

