L'ASEQ est heureuse de rejoindre la famille de la Corporation People

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - ASEQ | Studentcare est fière et heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a rejoint la famille des entreprises de la Corporation People (CP). Dans le cadre d'une transaction annoncée plus tôt dans la journée par CP, ASEQ | Studentcare devient membre d'un groupe très impressionnant d'organisations qui possèdent une expertise considérable dans le domaine des régimes collectifs.

« C'est une immense opportunité qui nous est offerte, et qui nous permettra de développer des solutions toujours plus innovantes pour nos membres, tout en présentant nos services à d'autres associations étudiantes ou d'autres établissements d'enseignement. L'ASEQ conservera son siège social où il a vu le jour, à Montréal, et l'ensemble de nos équipes poursuivront leurs implications en répondant aux besoins des étudiants de partout au Québec et du reste du Canada »

-Patrice Allard, Vice-président, développement et partenariats de l'ASEQ

Dans les prochains jours et les prochaines semaines, les représentants d'ASEQ | Studentcare présenteront aux associations étudiantes les opportunités stimulantes offertes par la transaction, et traceront la voie à ce nouveau partenariat qui misera à la fois sur la tradition d'excellence d'ASEQ | Studentcare et sur l'étendue du bagage de compétences de People Corporation.

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, offrant des services directs à plus de 650 000 membres répartis dans plus de 100 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur. ASEQ | Studentcare ainsi que son fondateur et directeur général, Lev Bukhman, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

À propos de La Corporation People

Fournisseur national indépendant de premier plan, La Corporation People offre des régimes collectifs d'assurance et de retraite et des solutions de gestion des ressources humaines. Ayant plus de 1 100 employés talentueux répartis dans 40 bureaux au Canada, nous servons des organisations d'un océan à l'autre, grâce à des plateformes et des solutions technologiques exclusives. Nos experts et nos spécialistes offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de votre organisation, le savoir-faire et l'expérience de La Corporation People seront profitables tant pour votre personnel que pour votre entreprise.

