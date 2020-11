Ventilation et qualité de l'air - Les résultats des tests préliminaires effectués sont concluants





QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers jours, des équipes ont été mobilisées afin de vérifier le niveau de changement d'air (ventilation) de plusieurs secteurs dans différentes installations des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Les résultats des tests sont considérés satisfaisants en attendant les recommandations des travaux du groupe d'experts se penchant sur la question dans le contexte de la COVID-19.

Entre le 19 et le 23 novembre 2020, plus de 70 mesures du taux de dioxyde de carbone (CO2) ont été effectuées dans plusieurs installations de types centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et centres hospitaliers des régions sociosanitaires de la Capitale-Nationale et de la Mauricie-et-Centre-du-Québec. Le taux de CO2 est un bon indicateur du niveau de changement d'air en fonction du nombre de personnes occupant les espaces et locaux. Les mesures ont été réalisées dans plusieurs secteurs (salle de repos, salle d'attente, poste de garde, vestiaire, chambre, etc.), principalement dans des zones froides et quelques zones chaudes accueillant une clientèle COVID-19. Les endroits mesurés avaient différentes caractéristiques, soit différents types de systèmes de ventilation, incluant une ventilation par les fenêtres, et une occupation faible ou achalandée des espaces.

Selon l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE), la valeur cible maximum souhaitée est d'environ 1 100 parties par million (ppm), soit 700 ppm de plus que la mesure de CO2 à l'extérieur. Les résultats des tests révèlent une moyenne de 707 ppm dans les installations de la Mauricie-et-Centre-du-Québec et de 651 ppm pour celles de la Capitale-Nationale.

Groupe d'experts

Afin d'actualiser la position du Québec sur l'incidence de la ventilation et de la qualité de l'air sur la propagation du virus dans les différents milieux, rappelons qu'un groupe d'experts scientifiques et techniques a été mis sur pied. Le groupe d'experts analysera notamment les tests qui ont été effectués dans différentes installations des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Leurs travaux visent notamment à vérifier l'état des connaissances scientifiques actuelles ainsi que les enjeux techniques et opérationnels reliés à la qualité de l'air intérieur en lien avec la transmission de la COVID-19 à l'approche de la saison froide, particulièrement en ce qui concerne les établissements des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation.

Le mandat du groupe d'experts est :

de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques les plus récentes;

d'évaluer les besoins et enjeux reliés à la ventilation et à la qualité de l'air intérieur dans les différents bâtiments du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau scolaire public;

de formuler des recommandations et les suivis jugés nécessaires, à l'intention du gouvernement.

Le groupe d'experts aura donc à se pencher notamment sur les mesures de prévention et, au besoin, de mitigation additionnelles qui pourraient être mises en place, le cas échéant. Si des améliorations s'avéraient nécessaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) assurera les changements requis.

Les travaux se déroulent sous la coordination de la Direction générale de la santé publique du MSSS. Le groupe, composé d'experts de l'ensemble des domaines concernés par ces enjeux, présentera son rapport au début de décembre 2020.

Faits saillants :

Soulignons que l'Institut national de santé publique du Québec a publié l'été dernier des recommandations concernant la ventilation et que pour l'instant, les autorités de la Santé publique considèrent que les mesures, dont un bon entretien du système de ventilation, demeurent adéquates.

Rappelons également que dès la mi-mai, une communication a été acheminée à l'ensemble des présidents-directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux concernant les bonnes pratiques en matière de ventilation des espaces dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

