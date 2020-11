Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ARQ

Les équipes de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia se sont illustrées, lors de la remise des Lipper Fund Awards 2020 de Refinitiv, par le grand nombre de leurs fonds communs et fonds négociés en bourse (FNB) y ayant été décorés. Ces prix...

Il y a quelques jours, Fenplast concluait une entente afin d'acquérir les actifs de l'entreprise Fenêtres Drummond et sa division manufacturière Fenêtres Contemporaines....

Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, annonce la nomination de Jean-Yves Bourgeois à titre de premier vice-président, Services aux entreprises et nouveau membre du comité de direction du...