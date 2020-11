MardiJeDonne : Tout le monde a quelque chose à donner et chaque acte de générosité compte





OTTAWA, ON, le nov. 30, 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative mondiale, la Fondation Rideau Hall (FRH) et CanaDon demandent à tous les Canadien.ne.s de faire preuve de générosité le mardi 1er décembre, à l'occasion de la journée mondiale de la générosité et de l'unité.

MardiJeDonne a pour but de soutenir les communautés, les organisations de bienfaisance et à but non lucratif dans le pays et dans le monde entier. Cette année, alors que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19, il s'agit de trouver les moyens de soutenir nos voisin.ne.s, les petites entreprises de nos communautés et celles et ceux qui sont en première ligne pour continuer d'assurer notre sécurité.

« En pleine pandémie mondiale, nous demandons à nos concitoyen.ne.s canadien.ne.s de ne pas battre en retraite, mais plutôt d'utiliser ce MardiJeDonne comme un moyen de se rapprocher de leurs communautés, de leurs voisin.ne.s et des causes qui leur tiennent à coeur », a déclaré Teresa Marques, présidente et directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Nous encourageons tous les Canadien.ne.s à s'unir en cette journée mondiale du don et à montrer la générosité, la bienveillance et le gout du partage de notre pays, qui se rassemble dans les moments difficiles pour s'entraider et donner de l'espoir. »

« La générosité locale et l'action communautaire sont de puissantes forces bienfaisantes, surtout dans les moments difficiles, » a déclaré Marina Glogovac, présidente et directrice générale de CanaDon. « Les gens peuvent manifester leur générosité de bien des façons à l'occasion de MardiJeDonne -- qu'il s'agisse d'aider un.e voisin.e, de défendre une cause, de partager une compétence ou de faire un don pour une cause -- tout le monde a quelque chose à donner et chaque acte de générosité compte. »

Les Canadien.ne.s peuvent participer à MardiJeDonne de différentes manières :

En soutenant des causes locales et des programmes communautaires

En faisant un don à leur organisation de bienfaisance locale, nationale ou internationale préférée

En se portant volontaire pour aider leurs voisin.ne.s et les membres de leur communauté, tout en respectant la règle de distanciation physique

En témoignant des raisons pour lesquelles elles et ils font des dons afin d'encourager les autres à faire de même

Depuis l'éclosion de la COVID-19, de nombreuses organisations de bienfaisance ont connu des difficultés en raison de l'annulation de leurs évènements de collecte de fonds et de l'interruption des sources de leurs revenus, tandis que la demande pour leurs services est plus forte que jamais. Les Canadien.ne.s ont répondu avec une extrême générosité à l'immense besoin de nos communautés. Depuis la mi-mars, CanaDon a enregistré une augmentation de 139 % du nombre de donatrices.teurs et une hausse de 92 % des dons en dollars. Que ce soit par des dons ou d'autres formes d'appui, les gens ont découvert que donner est une façon d'avoir un impact positif dans une période où elles/ils se sentiraient autrement impuissant.e.s. MardiJeDonne est un jour où tous les Canadien.ne.s peuvent célébrer la générosité et continuer à donner ensemble en cette période de besoin sans précédent.

La Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif enregistré qui rassemble des idées, des gens et des ressources pour soutenir l'action du Bureau du gouverneur général en tant qu'institution pivot de la démocratie canadienne. Déterminée à bâtir un Canada meilleur, la FRH met en lumière ce qui se fait de mieux au pays et s'associe à des partenaires pour améliorer la qualité de vie et favoriser la mise en place de conditions qui permettent à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer.

Apprenez-en plus sur la FRH à www.rhf-frh.ca et suivez-nous sur Twitter @RideauHallFdn.

À propos de CanadaHelps.org (CanaDon)

Fondé en 2000, CanaDon est un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à accroître les dons de charité au Canada. CanadaHelps.org est une plateforme unique, sécuritaire et fiable, qui permet de faire des dons, de collecter des fonds ou de s'informer sur les organismes de bienfaisance au Canada. Plus de 2,6 millions de Canadien.ne.s ont donné plus de 1,5 milliard de dollars à des organismes de bienfaisance en utilisant CanaDon. L'organisation met également au point une technologie de collecte de fonds abordable et offre de la formation et des cours gratuits pour les organismes de bienfaisance afin que, toutes les organisations, quelle que soit leur taille, aient la capacité d'accroître leur impact et de réussir à l'ère du numérique. Pour plus d'informations, visitez le site CanadaHelps.org ou connectez-vous avec CanadaHelps sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de MardiJeDonne Canada (#MardiJeDonne)

MardiJeDonne fait appel à la générosité du monde entier pour apporter de réels changements au sein des communautés. Il s'agit de bien plus que de simples collectes de fonds : il s'agit de rendre la pareille par tous les moyens possibles, y compris le bénévolat, le don de sang, le don de nourriture ou de vêtements, la diffusion d'informations ou le don d'argent. Au Canada et dans plus de 75 pays du monde, MardiJeDonne unit les communautés en mettant en commun notre capacité à prendre soin les un.e.s des autres et à leur donner les moyens d'agir. MardiJeDonne Canada a été cofondé en 2013 par CansDon et DONN3, et est soutenu par la Fondation Rideau Hall.

