Northern Data AG ouvre son premier centre de données à Francfort

Northern Data AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87) commence à exploiter son premier centre de données sur son site de Francfort-sur-le-Main. À partir de décembre 2020, le site de Francfort fera partie de la grappe informatique distribuée de la société, basée sur ses centres de données mobiles high-tech. Le site viendra compléter le réseau mondial de clusters de GPU de la société, qui inclut des sites aux Pays-Bas, en Scandinavie et au Canada. Des études de faisabilité (preuves de concept) sont prévues sur le site de Francfort en coopération avec la recherche et l'industrie.

Stefan Sickenberger, chef des opérations chez Northern Data, explique : « Le calcul haute performance (HPC, High-Performance Computing) fait dorénavant partie intégrante de la recherche et de grands pans de l'industrie. Les systèmes et clusters à processeurs parallèles sont nécessaires pour traiter de gros volumes de données à haute vitesse et avec une stabilité maximale. Un facteur clé de la réussite est une moindre consommation d'énergie et une haute performance énergétique. Nous sommes enchantés de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de recherche sur ce projet. Nous sommes particulièrement fiers de notre coopération avec le groupe Architecture de calcul haute performance de l'Université Goethe de Francfort, qui possède une solide expertise, en particulier dans le domaine de l'informatique verte. »

Volker Lindenstruth, professeur dans le domaine de l'Architecture de calcul haute performance à l'Université Goethe de Francfort et membre du conseil d'administration de l'Institut d'études avancées de Francfort (FIAS), déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec Northern Data. Ce projet implique un couplage des supercalculateurs de recherche de l'Université Goethe et du GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research avec les propres supercalculateurs de Northern Data, faisant le meilleur usage possible de nos capacités combinées et du matériel existant. Les charges de pointe peuvent être interceptées, les tâches particulièrement importantes pouvant être démarrées dans les plus brefs délais. Comme exemples d'applications scientifiques, on peut citer les calculs et la modélisation pour la physique des particules et l'astrophysique relativiste, la physique de l'environnement et atmosphérique, ainsi que les applications dans le domaine des sciences de la vie, comme par exemple la détection précise et automatisée des cellules cancéreuses dans des sections de tissus.

Aroosh Thillainathan, PDG de Northern Data, a ajouté : « Surtout, notre principe de ?conception par les coûts' est particulièrement important pour ce projet. Nous gérons non seulement le centre de données et le matériel du client, mais aussi le logiciel, nous permettant d'optimiser l'exploitation du centre de données afin de répondre aux besoins réels du client. Contrairement aux fournisseurs de colocation purs, qui n'ont aucune influence sur, par exemple, la répartition des charges de leurs clients et leur traitement logiciel au sein du centre de données, nous sommes en mesure de réguler cela avec notre logiciel de gestion. Entre autres, nous contrôlons également la capacité de refroidissement de manière très efficace en termes de puissance de calcul nécessaire, et cela nous permet d'obtenir d'excellentes valeurs d'efficacité énergétique. Nos clients sont ainsi en mesure d'économiser de l'énergie et de réaliser des économies. Conjointement avec notre sélection ciblée de sites dans les régions nordiques, cela nous permet d'offrir à nos clients des solutions HPC de haute qualité, adaptées à leurs besoins, tout en conservant une très bonne efficacité économique.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et exploite des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Avec ses solutions spécifiques aux clients, la société fournit l'infrastructure pour diverses applications HPC dans des domaines tels que le minage de bitcoin, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'analyse des mégadonnées, l'IdO ou le rendu. Présente à l'international, la société est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des solutions HPC. Northern Data propose ses solutions HPC à la fois dans de grands centres de données fixes et dans des centres de données mobiles high-tech pouvant être installés n'importe où dans le monde. La société combine du matériel et des logiciels développés en interne avec des concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. Le groupe Northern Data emploie actuellement environ 150 personnes.

