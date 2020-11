Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji





OTTAWA, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :



« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et à travers le monde célébreront l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme et premier Guru sikh.

« L'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji est une journée importante pour les Canadiens sikhs. Elle célèbre sa vie et ses enseignements sur l'unité, l'égalité, le dévouement et le service.

« Cette année, alors que nous poursuivons notre lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, ces enseignements sont plus importants que jamais. Que ce soit en appuyant un organisme de bienfaisance local, en donnant un coup de main à leurs voisins ou en aidant les personnes les plus vulnérables, les Canadiens sikhs continuent d'être là pour aider les autres.

« Même si les célébrations seront différentes cette année puisque nous suivons les consignes de santé publique pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés, les valeurs sikhes de compassion et d'inclusion demeureront fortes. Ces valeurs, qui forment les principes fondamentaux du sikhisme, sont également importantes pour tous les Canadiens.

« L'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji nous donne l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions que la communauté sikhe du Canada, qui est l'une des populations sikhes les plus importantes et les plus dynamiques au monde, apporte pour bâtir un Canada meilleur, plus juste et plus inclusif.

« Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, ici au Canada et à travers le monde. »

