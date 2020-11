Urbanimmersive vendra ses solutions au Mexique





SAINT-HUBERT, Québec, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd'hui avoir commencé à revendre ses solutions au Mexique.



Récemment, la Société a, entre autres, 1) signé une entente de revendeur auprès d'un représentant commercial expérimenté établi au Mexique, 2) ouvert une nouvelle filiale au Mexique et 3) ajouté le Mexique comme territoire couvert à ses ententes de distribution auprès de ses fournisseurs d'équipements de photographie 3D. En franchissant ces étapes clé, le Mexique ouvre un marché prometteur à Urbanimmersive qui compte y revendre autant ses solutions de logiciel en tant que service (?SaaS') que ses équipements de photographie 3D.

Avec une population mexicaine de 126 millions d'habitants (> 3x le Canada) et compte tenu de tous les prospects déjà fournis par nos fournisseurs d'équipements, nous croyons être bien positionnés pour y connaître du succès. A titre de référence, les ventes d'équipement de photographie 3D ont totalisé 2,0M$ au Canada depuis l'acquisition d'Immersolution à la mi-février 2020.

« Cette entente de revendeur au Mexique est une première étape importante de notre stratégie de croissance multicanal visant à accroître nos activités en ajoutant des revendeurs à notre réseau de vente et en diversifiant nos activités géographiquement. Compte tenu de sa proximité, de la taille de son marché et de l'accord commercial (« ALENA ») en place, le Mexique est un marché à la fois mal desservi et un marché naturel pour Urbanimmersive et nous sommes impatients de faire affaires au Mexique », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

« Cette expansion au Mexique synthétise parfaitement le potentiel et la synergie créés par l'acquisition d'Immersolution par Urbanimmersive. Cela nous permet de distribuer nos solutions plus rapidement et d'offrir à nos clients une solution complète incluant l'équipement et le logiciel », a déclaré François-Hugues Liberge, directeur général d'Immersolution.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (?SaaS') essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :



Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :