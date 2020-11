Négociation en santé et services sociaux - On s'en va dans le mur selon la vaste majorité du personnel





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vaste majorité du personnel du réseau de la santé et des services sociaux considère que les offres gouvernementales de la négociation ne permettront pas d'améliorer la situation. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Des offres gouvernementales qui ne règlent pas la crise

Le sondage électronique a été mené du 17 au 24 novembre 2020 et a permis de recueillir les réponses de 2350 répondant-es. C'est 96 % des répondant-es au sondage de la FSSS-CSN qui considèrent que les offres gouvernementales pour la négociation du secteur public ne vont pas permettre d'attirer et de retenir le personnel dans le réseau. Pour les répondant-es, les offres gouvernementales sont loin d'améliorer les choses, principalement :

Parce que l'offre salariale est insuffisante

Parce que l'offre gouvernementale ne permet pas d'améliorer la situation pour l'ensemble des titres d'emploi du réseau

Parce que l'offre gouvernementale ne permet pas de réduire la charge de travail du personnel

Par son attitude dans la négociation, le gouvernement Legault ne prend pas en compte l'ampleur de l'épuisement et de la surcharge de travail du personnel selon 95 % des répondant-es.

Les solutions du personnel sont ignorées par le gouvernement

Pourtant, des solutions existent et le personnel en identifie plusieurs qui sont portées par la FSSS-CSN à la table de négociation. Pour le personnel, pour parvenir à améliorer la situation dans le réseau, il faut notamment :

De meilleurs salaires

Rendre les emplois plus attrayants pour la relève et plus intéressants pour les expérimentés, en reconnaissant mieux les responsabilités et les compétences et en améliorant les compensations pour inconvénients

Une diminution de la charge de travail

Une plus grande stabilité des postes

«?Les travailleuses et travailleurs qui sont au front depuis le début de la pandémie sont insatisfaits de l'attitude du gouvernement dans la négociation. Ils le disent clairement dans ce sondage. Pour sortir notre réseau de la crise, ça va prendre un changement à la table de négociation et ça presse?!?», lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

La parole au personnel

«?L'offre gouvernementale ne règle pas les problèmes structurels du réseau : gestion intransigeante, travail en silo, charge de travail, absence totale de reconnaissance, absence de suivis dans la prestation de soins auprès des patients, climat de travail malsain.?»

«?Le manque d'écoute criant envers la détresse des salariés et l'attitude de je-m'en-foutisme du gouvernement envers nous fait mal à notre besoin de reconnaissance.?»

«?Il est temps que le gouvernement reconnaisse l'importance de nos emplois et qu'on soit payés à notre juste valeur. On ne se le cachera pas, le salaire est la première forme d'attraction dans le système de la santé. Il est temps de rééquilibrer les budgets, et que les professions plus féminines soient reconnues.?»

«?Il faut redorer les emplois du réseau de la santé en valorisant tous les titres d'emploi. Le salaire n'est pas tout. Il faut considérer et prendre soin des employés afin de les mobiliser et les garder motivés. Il y a une grande iniquité actuellement dans le réseau avec la pandémie et toutes les primes offertes.?»

