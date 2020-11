Bombardier nomme Bart Demosky vice-président exécutif et chef de la direction financière





MONTRÉAL, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui la nomination de Bart Demosky au poste de vice-président exécutif et chef de la direction financière, avec effet immédiat. Bart relèvera d'Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc., en remplacement de John Di Bert qui quittera l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Bart au sein de l'équipe de direction de Bombardier, a déclaré Éric Martel. C'est un leader accompli avec une vaste expérience financière doublée d'une liste impressionnante de succès dans certaines des plus grandes entreprises du Canada. Sa connaissance approfondie et son expertise dans tous les aspects de la finance d'entreprise nous seront précieuses alors que nous achevons notre repositionnement stratégique en une entreprise plus agile et plus ciblée. Je suis convaincu que Bart nous fera bénéficier de son solide leadership alors que nous relevons les défis économiques actuels et continuons de placer Bombardier avantageusement pour l'avenir. »

Bart possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de transformations organisationnelles et dans la mise en place de structures financières hautement performantes dans les secteurs du transport, de l'énergie, des infrastructures et des services. Ses fonctions précédentes incluent les postes de président et chef de la direction d'Universal Rail Systems Inc., de vice-président exécutif et chef de la direction financière de Canadian Pacific Railway, ainsi que celui de chef de la direction financière de Suncor Energy. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Calgary et est diplômé avec distinction du Programme de perfectionnement en gestion de l'Université de Calgary.

« Alors que nous accueillons Bart dans l'équipe de Bombardier, je tiens à remercier John Di Bert pour ses nombreuses contributions à Bombardier, a poursuivi M. Martel. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses activités futures ».

À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d'ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

