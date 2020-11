Un nouveau partenariat de bon goût! Pit Caribou lance une bière-bénéfice pour l'Association du cancer de l'Est du Québec





RIMOUSKI, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'apporter son appui aux personnes touchées par le cancer dans l'Est-du-Québec, la microbrasserie Pit Caribou s'allie fièrement à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le jeudi 3 décembre, l'entreprise gaspésienne procèdera au lancement de sa seconde bière-bénéfice, appelée Une bouteille à la mer, en appui à la cause.

Un partenariat rafraîchissant!

Remplie d'espoir, c'est une Irish Red ale, ambrée légèrement ayant des note fraîches de caramel qui titre 4% d'alcool. Pour chaque caisse de douze bouteilles de 500 ml vendue, la microbrasserie Pit Caribou s'engage à remettre 5 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le produit est disponible auprès des détaillants de bières spécialisées du Québec, tous les supermarchés et également vendu en fût dans les pubs de Pit Caribou a Percé.

Découvrez Une bouteille à la mer à Rimouski et Matane!

L'équipe de Pit Caribou vous invite au lancement officiel d'Une bouteille à la mer qui aura lieu le jeudi 3 décembre. A partir de midi, venez déguster cette bière ainsi que d'autres produits de la microbrasserie au Paradis de la bière (356, boul. Jessop, Rimouski) et au Dépanneur du Lac (265, rue Saint-Joseph, Matane).

« Par ce partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec, nous souhaitons redonner à la communauté qui a vu naître notre entreprise. Le mieux-être des personnes touchées par le cancer nous tient à coeur. En lançant cette nouvelle bière, nous déposons symboliquement une bouteille à la mer, un message d'espoir qui voyagera vers ceux qui en ont le plus besoin. »

- Jean-François Nellis, copropriétaire, microbrasserie Pit Caribou.

Pour connaître la liste des différents points de vente d'Une bouteille à la mer ou pour plus de détails sur la microbrasserie Pit Caribou, visitez le site web pitcaribou.com et utilisez l'onglet du localisateur de points de ventes.

Des dons réinvestis à 100% dans tout l'Est-du-Québec!

Depuis plus de 35 ans, l'Association du cancer de l'Est du Québec offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, des services réconfortants et sécurisants qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Parmi la gamme des services qu'elle offre, on compte un accueil chaleureux à l'Hôtellerie Omer-Brazeau, de l'entraide et de l'accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur le web, des trousses réconfort pour les personnes qui débutent une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie, une variété d'activités offertes sur le territoire et à son Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, des massages en clinique d'oncologie et bien d'autres services encore!

SOURCE MicroBrasserie Pit Caribou

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 08:45 et diffusé par :