Datto élargit son équipe mondiale de direction des ventes afin d'accélérer la croissance des réseaux de partenaires MSP





Datto Holding Corp. (« Datto ») (NYSE : MSP), le principal fournisseur mondial de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud uniquement distribuées par des prestataires de services managés (MSP), a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations clés au sein de la direction des ventes en Asie-Pacifique (région APAC) et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA). Datto, l'entreprise technologique des MSP, a élargi son équipe de direction des ventes afin de permettre aux MSP de disposer des ressources informatiques et de l'expertise supplémentaire nécessaires pour répondre à l'accroissement et à l'accélération des besoins en matière de transformation numérique du marché des PME (petites et moyennes entreprises) en 2021.

Direction en région APAC :

Datto accueille Danny Mesrop en tant que vice-président des ventes, région APAC, afin de mettre en place et développer la stratégie de commercialisation de Datto dans la région Asie-Pacifique. Datto profite des années d'expérience prospères de Mesrop dans les domaines de la direction de programmes de vente et des relations des canaux. Avant de rejoindre Datto, il a occupé la fonction de vice-président régional des canaux et alliances pour la région Asie-Pacifique chez Akamai Technologies. Après plus de dix ans passés à Singapour, Mesrop sera basé au bureau de Datto à Sydney, en Australie.

Afin de seconder Mesrop et de développer les réseaux de partenaires dans la région Asie-Pacifique, Datto est heureux d'annoncer la promotion de Tom Fernandez en tant que directeur des ventes régional, Asie. Fernandez a rejoint Datto en 2013 et apporte des années d'expérience professionnelle confirmée en matière d'encadrement d'équipe, d'expertise dans le domaine des ventes et de relations à succès avec les partenaires MSP. Fernandez a récemment déménagé au bureau de Datto à Singapour afin de mieux servir les partenaires MSP.

Direction en région EMEA :

Datto accueille James Vyvyan en tant que vice-président des ventes, région EMEA, où il pilotera la croissance de Datto dans la région et dirigera l'équipe de direction des ventes EMEA de l'entreprise. Vyvyan a débuté sa carrière dans l'armée britannique et a atteint le grade de capitaine avant d'intégrer l'univers des entreprises. Il a plus récemment géré des équipes dans le canal pendant 13 ans chez Sophos, avant de rejoindre et diriger l'équipe britannique, où il a finalement été promu vice-président principal des ventes de la région EMEA.

Toujours dans la zone EMEA, Datto accueille Michael Gutsch en tant que directeur des ventes régional, région DACH. Il sera responsable du développement des ventes, de la croissance du réseau de partenaires MSP et des activités stratégiques de commercialisation dans la région DACH. Gutsch a débuté sa carrière chez Dell où il pilotait l'e-business de l'entreprise sur le marché allemand tout en étant également responsable de l'End-User Computing de la marque et du merchandising pour l'Allemagne. Il a plus récemment travaillé en tant que responsable des MSP pour la région CEEMEA chez Sophos où il a contribué à l'élaboration du canal MSP pour Sophos dans la région.

« Donner la priorité à des professionnels de la vente de classe internationale sachant établir des liens à travers le monde est une priorité absolue pour Datto », a déclaré Sanjay Singh, directeur des recettes. « L'engagement de Datto consistant à aider les fournisseurs en informatique du monde entier à se transformer en modèle de services managés est très clair. Le fait d'investir concrètement dans le leadership et les ressources au niveau régional est au coeur de cette promesse. Je suis très heureux d'accueillir nos nouveaux responsables des ventes alors qu'ils propulsent nos équipes pour soutenir la croissance accélérée des partenaires MSP sur les marchés du monde entier. »

À propos de Datto

En tant que principal fournisseur mondial de solutions logicielles et technologiques basées sur le cloud uniquement distribuées par des prestataires de services managés (MSP), Datto est convaincu que les petites et moyennes entreprises pourront tout accomplir si elles disposent d'une technologie adéquate. Datto propose des solutions de continuité unifiée, de mise en réseau et de gestion d'entreprise et a fondé un écosystème de partenaires MSP unique. Ces partenaires fournissent les solutions Datto à plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Depuis sa création en 2007, Datto a été récompensé pour sa croissance rapide, l'excellence de ses produits, son soutien technique de qualité ainsi que pour la promotion d'un environnement de travail remarquable. En plus de son siège situé à Norwalk, Connecticut, Datto possède des bureaux mondiaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, au Canada, en Australie, en Chine et à Singapour. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.datto.com.

