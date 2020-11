ServiceNow fera l'acquisition du pionnier de l'intelligence artificielle Element AI





Cette acquisition réaffirme l'engagement de ServiceNow à simplifier le monde du travail pour les travailleurs en proposant la plateforme de gestion des processus d'affaires la plus évoluée de l'industrie

ServiceNow mettra sur pied un carrefour d'innovation en intelligence artificielle au Canada

Yoshua Bengio, cofondateur d'Element AI et lauréat du prix A.M. Turing de l'ACM en 2018, agira à titre de conseiller technique pour ServiceNow

SANTA CLARA, Calif., le 30 nov. 2020 /CNW/ - ServiceNow (NYSE : NOW) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition d'Element AI, un chef de file de l'intelligence artificielle (IA) dont les capacités de pointe ont été développées par certains des esprits les plus brillants du domaine. L'acquisition d'Element AI contribuera de manière notable à la mission de ServiceNow, qui consiste à bâtir la plateforme de gestion des processus d'affaires la plus puissante au monde, afin de permettre aux employés de travailler plus efficacement et plus rapidement, de rationaliser la prise de décisions d'affaires et d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité.

Véritable pionnier de l'IA, Element AI compte parmi ses rangs des scientifiques et des praticiens de renommée mondiale dont l'expertise de pointe de l'application de l'IA moderne au texte et à la langue, au clavardage, aux images, aux recherches, aux questions-réponses et à la production de résumés accélérera considérablement l'intégration native de l'IA à la plateforme Now. Yoshua Bengio, fellow principal et cofondateur d'Element AI, agira à titre de conseiller technique pour ServiceNow. Cet éminent spécialiste s'est vu décerner le prix A.M. Turing par l'ACM en 2018 pour sa contribution révolutionnaire à l'IA moderne.

Dans la foulée de l'acquisition d'Element AI, ServiceNow créera un nouveau carrefour de l'IA au Canada afin d'accélérer le développement d'innovations axées sur le client destinées à la plateforme Now. Ce nouvel investissement réitère l'engagement de ServiceNow sur le marché canadien, un chef de file historique de la recherche en IA et un pôle d'attraction pour les plus grands talents internationaux du domaine. La mise sur pied d'un carrefour d'innovation en IA au Canada fait suite à la création de centres de développement technologique à Chicago, à Hyderabad, à Kirkland (Washington), à San Diego et à Silicon Valley.

« L'intelligence artificielle évolue rapidement pour répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à transformer les procédés et les modèles d'affaires encore coincés au 20e siècle », explique Vijay Narayanan, directeur de l'IA de ServiceNow. « ServiceNow est appelée à mener cette révolution du monde du travail, une opportunité qui ne se présente sans doute qu'une fois par génération. En tirant parti des capacités d'IA puissantes et des brillants esprits d'Element AI, ServiceNow permettra aux employés de se concentrer pleinement sur les secteurs où seuls les humains excellent : la réflexion créative, les interactions avec les clients et la gestion des imprévus. Voilà une façon plus intelligente d'optimiser les processus d'affaires. »

ServiceNow observe actuellement une demande marquée pour ses produits propulsés par IA, notamment ses solutions de gestion des technologies de l'information, du service à la clientèle et des ressources humaines IT Service Management Pro, Customer Service Management Pro et HR Service Delivery Pro. Par l'intégration de capacités pratiques et spécifiques d'IA et d'analyse à sa plateforme Now et à ses logiciels de gestion des processus d'affaires, ServiceNow permet aux entreprises de tirer parti de l'IA au quotidien, par exemple pour relever et résumer les informations pertinentes d'un texte, analyser divers contenus et conversations, faire des prévisions et des recommandations, optimiser leurs actions, ou automatiser les tâches répétitives.

« La vision d'Element AI a toujours été de redéfinir l'utilisation de l'IA par les entreprises pour aider les gens à travailler plus judicieusement », a déclaré Jean-François Gagné, fondateur et président-directeur général d'Element AI. « ServiceNow est à la tête de la révolution des processus d'affaires et nous sommes inspirés par sa mission de simplifier le monde du travail, pour les travailleurs. ServiceNow était un partenaire naturel pour nous permettre d'atteler notre talent et notre technologie aux plus grands défis auxquels l'entreprise est aujourd'hui confrontée. »

L'acquisition d'Element AI est le plus récent investissement stratégique de ServiceNow pour accélérer l'intégration de l'IA à la plateforme Now. Au mois de mars dernier, l'entreprise a recruté M. Narayanan et lancé Now Intelligence , une série de capacités d'IA puissantes visant à aider les clients à traduire les données en actions. Element AI est la quatrième entreprise du secteur de l'IA acquise par ServiceNow en 2020, faisant suite à Loom Systems , Passage AI et Sweagle .

Grâce à ses percées révolutionnaires dans le secteur de l'IA moderne au cours de la dernière décennie, Element AI occupe une position privilégiée au sein de la communauté de l'IA mondiale. Element AI a été fondée en 2016 par le président-directeur général Jean-François Gagné et par Anne Martel, Nicolas Chapados, Jean-Sébastien Cournoyer, Yoshua Bengio et Philippe Beaudoin.

ServiceNow prévoit conclure l'acquisition d'Element AI au début de 2021.

Utilisation des déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » sur les attentes, les croyances, les plans, les intentions et les stratégies relatives à l'acquisition d'Element AI par ServiceNow et au marché canadien. Ces déclarations prospectives portent notamment sur les capacités futures, les offres de produits, la création d'un carrefour d'innovation en IA et les avantages prévus de la transaction pour ServiceNow. Ces déclarations prospectives sont assujetties à certains risques connus et inconnus ainsi qu'à certaines incertitudes, et sont basées sur des suppositions potentiellement inexactes. En conséquence, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus aux présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, et ne prévoyons pas de le faire. Les facteurs qui pourraient faire différer les résultats réels des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : l'incapacité d'assimiler ou d'intégrer la technologie d'Element AI à la plateforme de ServiceNow; l'incapacité de conserver certains employés clés d'Element AI après la conclusion de la transaction; des dépenses imprévues liées à la technologie acquise auprès d'Element AI; des incidences fiscales potentiellement défavorables; la perturbation des activités de ServiceNow, et le détournement de l'attention de la direction et d'autres ressources; et les créances inconnues potentiellement associées aux activités d'Element AI. De plus amples renseignements sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats financiers ou d'autres résultats sont compris aux rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre.

