Inversago Pharma bonifie son équipe de direction à un rythme soutenu et nomme Glenn D. Crater, MD, FCCP au poste de Chef de la direction médicale





Inversago Pharma Inc. (« la Société » ou « Inversago »), le leader en inhibiteurs de CB1 périphériques, annonce aujourd'hui la nomination de Glenn D. Crater, MD, FCCP au poste de Chef de la direction médicale. À ce titre, Dr Crater supervisera le développement clinique du INV-101, le composé principal d'Inversago ciblant le syndrome de Prader-Willi, ainsi que le pipeline d'agonistes inverses de CB1 actifs à la périphérie, dédiés à plusieurs autres indications.

« La nomination d'un chef de la direction médicale est essentielle au déploiement de notre stratégie d'entreprise puisque nous avons démarré la phase clinique de notre produit phare », déclare François Ravenelle, PhD, chef de la direction et fondateur d'Inversago Pharma. « Glenn possède un grand éventail d'expériences pertinentes dans tous les aspects du développement de médicaments et d'affaires réglementaires. J'ai confiance dans le fait qu'il aura un grand impact sur nos programmes de recherche, nous aidant à atteindre notre objectif de développer des agonistes inverses du récepteur CB1 qui soient sécuritaires et cliniquement utiles », ajoute Dr Ravenelle.

« Je suis particulièrement ravi de me joindre à Inversago et de contribuer à la mise en marché de nouvelles thérapies pour le bénéfice de patients atteints du syndrome de Prader-Willi et d'autres troubles métaboliques, grâce à un mécanisme d'action qui a fait la preuve de son grand potentiel thérapeutique », déclare Glenn D. Crater, MD, FCCP, Chef de la direction médicale d'Inversago Pharma.

Dr Crater apporte plus de 20 ans d'expérience en développement clinique et en affaires médicales, une expertise qui inclut les maladies rares. Avant de se joindre à Inversago, Glenn a occupé plusieurs postes de haute direction dont celui de Vice-président, développement clinique et affaires médicales chez Theravance Biopharma et Aerocrine, ainsi que celui de Directeur médical national chez GSK Canada. Glenn détient un doctorat en médecine de l'Université du Tennessee, il est également médecin certifié en médecine interne et en maladies pulmonaires.

À propos d'Inversago Pharma

Inversago Pharma est une société de biotechnologie de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. La Société a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que le syndrome de Prader-Willi (SPW), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), le diabète de type 1 (DT1) et la néphropathie diabétique. Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

