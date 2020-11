WarnerMedia et l'Académie canadienne unissent leurs forces pour offrir de nouvelles possibilités aux scénaristes canadien.ne.s d'expérience, issu.e.s de communautés sous-représentées





L'appel de candidatures pour le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne est en cours jusqu'au 18 décembre 2020

TORONTO, le 30 nov. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l'Académie canadienne) et WarnerMedia annoncent aujourd'hui le lancement de l'appel de candidatures pour le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne, une initiative d'activation de talents axée sur les scénaristes canadien.ne.s d'expérience, issu.e.s de communautés sous-représentées. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 18 décembre 2020 à Academy.ca/WMAccess_Writers .

Le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne, offert en anglais et en français, s'adresse aux personnes issues des groupes sous-représentés au Canada, sans égard à leur genre, à leur identité, à leurs capacités, ni à leur orientation sexuelle, y compris les membres des nations autochtones, les personnes noires, racisées ou en situation de handicap, les membres de la communauté LGBTQ2+ ainsi que les francophones en milieu minoritaire.

Ces créateur.trice.s sont des expert.e.s dans leur métier qui n'ont peut-être pas eu la possibilité d'atteindre leur plein potentiel dans l'industrie, mais dont la voix et les points de vue individuels méritent d'être entendus et amplifiés.

Au cours d'une période d'environ neuf mois, les 8 à 12 candidat.e.s retenu.e.s auront l'occasion de peaufiner leurs compétences, d'approfondir leur compréhension de l'industrie et d'obtenir une visibilité inestimable auprès des cadres et des créateur.trice.s de WarnerMedia et de professionnel.le.s établi.e.s dans l'industrie, en plus de transformer un scénario inachevé en projet viable.

À la clôture de l'appel de candidatures le vendredi 18 décembre 2020, WarnerMedia et l'Académie canadienne procéderont à une évaluation qui sera faite à l'interne par un jury de pairs afin de sélectionner les 8 à 12 participant.e.s au programme. La première cohorte inaugurera le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne en juin 2021.

« Nous reconnaissons que les scénaristes sous-représenté.e.s du Canada possèdent une expérience vaste et diverse dans l'industrie, explique Deanna Cadette, directrice générale des programmes d'accès global de WarnerMedia au Canada. Par ces initiatives, nous espérons réunir des gens de divers horizons et, en association avec les partenaires extraordinaires de l'Académie, créer un environnement et des opportunités pour permettre à ces personnes d'atteindre l'excellence. »

« Les programmes de développement de talents axés sur l'inclusion accordent souvent la priorité aux talents émergents. Ce programme mettra plutôt l'accent sur des scénaristes actif.tive.s qui n'ont pas encore eu accès à des ressources pour élaborer leurs propres idées, affirme Beth Janson, chef de la direction de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer à ce programme avec WarnerMedia et de travailler avec des scénaristes de chez nous dont les idées ont souvent été sous-représentées au sein de notre industrie. Nous avons hâte de voir ce projet se concrétiser. »

WarnerMedia et l'Académie canadienne s'engagent à soutenir la voix de créateur.trice.s canadien.ne.s sous-représenté.e.s pour leur permettre d'atteindre le succès, ici comme ailleurs. Dans la foulée de l'annonce d'un partenariat pluriannuel en septembre dernier, le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne est le premier de deux programmes qui visent à accroître la représentation de ces communautés et à façonner une industrie inclusive et innovatrice devant et derrière la caméra. Au cours des prochains mois, WarnerMedia lancera plusieurs initiatives pour les artistes et les artisans de partout au pays. Ces initiatives ont pour objectif de constituer un bassin durable de talents canadiens afin de répondre à la demande mondiale croissante pour des contenus authentiques portés par des voix uniques.

Le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne est une initiative pluriannuelle appuyée par WarnerMedia et administrée par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, en collaboration avec Téléfilm Canada.

Pour en savoir plus sur le Programme accès global pour scénaristes WarnerMedia x Académie canadienne et soumettre votre candidature, visitez Academy.ca/WMAccess_Writers .

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle artistique nationale sans but lucratif. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4 000 membres, dont des figures emblématiques et des professionnels chevronnés, ainsi que des artistes émergents et des étudiants. Elle offre collectivement des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son partenaire médiatique principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, CTV, de son partenaire principal, Netflix, et de ses grands partenaires, le Fonds des médias du Canada, Cineplex et le Fonds Cogeco.

Pour de plus amples renseignements sur l'adhésion et le programme, rendez-vous à Academy.ca.

À propos de WarnerMedia

WarnerMedia et sa gamme de marques, telles que Warner Bros., CNN, HBO Max, HBO, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang et bien d'autres, ont adopté depuis longtemps des impératifs moral et commercial envers l'équité et l'inclusion. Il est essentiel que notre contenu et nos partenaires créatifs soient le reflet de la diversité de notre société et du monde qui nous entoure. De pair avec d'autres maisons de production, réseaux, guildes, syndicats, agences artistiques et intervenants de l'industrie, WarnerMedia s'engage envers l'inclusion d'un plus grand nombre de personnes de couleur, de femmes, de membres de la communauté LGBTQ, de personnes handicapées et d'autres groupes sous-représentés, tant devant que derrière la caméra.

À propos de Téléfilm Canada

Téléfilm est vouée à la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne sur les plans culturel, commercial et industriel. Par l'entremise de différents programmes de financement et de promotion, Téléfilm appuie des entreprises dynamiques et des créateurs de talent ici et à l'international. De plus, Téléfilm formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification de coproductions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Lancé en 2012, le Fonds des talents accepte des dons privés qui servent principalement à soutenir les talents émergents. Visitez telefilm.ca et suivez-nous sur Twitter ( twitter.com/Telefilm_Canada ) et sur Facebook ( facebook.com/telefilmcanada ).

SOURCE Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :