Dans le contexte de l'après pandémie, les Canadiens ont espoir que l'industrie du transport maritime aidera à rebâtir l'économie, tout en maintenant un équilibre avec la protection de l'environnement





Les liens entre les différentes régions du globe ont été beaucoup plus remarqués cette année, alors que la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les réseaux commerciaux et le transport de marchandises. En effet, cette année, sept Canadiens sur dix déclarent en avoir appris davantage à propos de la chaîne d'approvisionnement, alors qu'ils ont dû faire face à des pénuries de médicaments, d'équipement de protection individuelle, de désinfectant pour les mains et même de biens ménagers comme le papier hygiénique.

Une nouvelle étude réalisée par l'Institut Angus Reid en collaboration avec le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas révèle que les Canadiens ont espoir que l'industrie du transport maritime jouera un rôle important dans la relance économique de l'après pandémie, tout en continuant de faire des progrès dans le domaine de la protection environnementale. Pour deux Canadiens sur cinq, l'aspect économique de la situation est primordial, alors que le quart d'entre eux (23 %) estiment que l'aspect environnemental est essentiel. La plupart des Canadiens, soit 37 pour cent, ont une opinion qui se situe entre ces deux affirmations et croient qu'un équilibre entre l'aspect économique et environnemental serait l'idéal.

L'industrie du transport maritime entame une nouvelle année qui sera sans doute parsemée de défis, mais elle reçoit un appui positif de la plupart des Canadiens. Suivant la tendance des cinq dernières années, quatre répondants sur cinq déclarent avoir une opinion favorable du transport maritime. Plus de la moitié des répondants (54 %) estiment également que cette industrie a vu son importance croître au cours des 15-20 dernières années.

Les résultats de l'étude et le rapport complet sont disponibles ici : https://bit.ly/33my6Wu

Autres conclusions notables :

Une très grande majorité de Canadiens (92 %) continuent de croire que l'industrie du transport maritime est soit « très sécuritaire » (25 %) ou « généralement sécuritaire » (67 %).

La confiance de la population face à la sécurité du transport de produits pétroliers par navire semble toutefois diminuer; 45 pour cent des Canadiens expriment de l'inquiétude à ce sujet, ce qui représente une hausse de six points de pourcentage par rapport à 2018.

Les jeunes Canadiens ont tendance à privilégier la protection environnementale plutôt que la croissance économique, lorsqu'il est question de transport maritime. Les Canadiens de 35 ans et plus ont tendance à privilégier l'aspect économique.

Lorsqu'on leur demande d'estimer la proportion de biens qu'ils utilisent tous les jours provenant du commerce maritime, la moitié des Canadiens sous-estiment la quantité réelle.

La plupart des Canadiens font encore confiance aux lois et à la réglementation qui régissent la sécurité du transport maritime au Canada. Sept répondants sur dix affirment cela aujourd'hui, un pourcentage qui demeure relativement stable depuis 2016.

Indice de confiance sur le transport maritime

Dans le but de mieux comprendre les différents points de vue sur le transport maritime au Canada, les chercheurs de l'Institut Angus Reid ont mis au point un indice reposant sur des variables relatives aux perceptions générales à l'égard de l'industrie et du rôle qu'elle joue dans le secteur économique, le commerce international et la protection environnementale. L'Indice de confiance sur le transport maritime comprend trois groupes: les partisans du transport maritime, les modérés maritimes et les opposants prudents au transport maritime. Consultez le rapport pour en apprendre davantage sur la variation des points de vue exprimés en fonction des différentes tranches d'âge et régions.

Résultats par âge, genre, région, éducation et autres éléments démographiques disponibles ici. Résultats par tranches d'âge plus détaillées disponibles ici.

Assister au point de presse

Les résultats de l'étude seront présentés lors d'un point de presse tenu le 30 novembre 2020 à 10:00 AM (PST) ? 13:00PM (EST). Pour assister à l'événement : https://bit.ly/2IVjje8

À propos de l'Institut Angus Reid

Fondé en octobre 2014 par le sondeur et sociologue Angus Reid, Ph. D., l'Institut Angus Reid (ARI) est une fondation de recherche nationale, non partisane et à but non lucratif, qui réalise des études d'opinion publique. L'institut a été établi dans le but de commander, de réaliser et de diffuser des données statistiques impartiales et accessibles ainsi que des recherches et des analyses politiques portant sur l'économie, les sciences politiques, la philanthropie, l'administration publique, les affaires nationales et internationales, et d'autres questions socio-économiques d'importance pour le Canada.

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un centre de recherche indépendant, à but non lucratif, qui fournit de l'information objective sur le transport maritime au Canada aux décideurs politiques et au public. Son mandat est de lancer et d'interpréter la recherche, d'analyser les politiques, de déterminer les pratiques exemplaires, de diffuser l'information et de faciliter le dialogue. Son programme de recherche est défini à l'interne en fonction des enjeux d'actualité, examiné par un comité consultatif de recherche puis approuvé par un conseil d'administration. Clear Seas collabore avec des populations autochtones, des intervenants et des experts pour identifier les lacunes dans les connaissances, diffuser les résultats des études existantes et faciliter une nouvelle recherche afin de mettre, à la disposition du public et des décideurs, une information à la fois exacte et d'actualité. Tous les rapports et les résultats de recherche sont disponibles sur clearseas.org

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 07:05 et diffusé par :