L'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec bonifie son offre par un partenariat avec Garantie Avantage Plus

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ) et l'entreprise québécoise Garantie Avantage Plus sont heureuses d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'un partenariat qui permettra aux membres de l'Association de bonifier l'offre de produits destinée aux consommateurs avec des garanties prolongées.

Cette collaboration, qui prend effet dès aujourd'hui, permettra aux commerçants de véhicules de loisirs et récréatifs de proposer à leurs clientèles des produits de garanties conformes à la réglementation en vigueur et dont les aspects financiers ont été validés par l'ACVLQ. Pour les utilisateurs de véhicules tels que les motocyclettes, les quads, les motoneiges, les véhicules récréatifs et les embarcations de plaisance, l'achat d'une garantie mécanique permet d'acquérir une tranquillité d'esprit et de profiter pleinement du plaisir de conduire, tout en couvrant un bris mécanique inattendu. L'équipe de professionnels de Garantie Avantage Plus est là pour rassurer la clientèle, aider à évaluer la situation et l'accompagner tout au long du processus de réclamation.

«?Nous observons, ces derniers mois, un engouement sans précédent pour les véhicules de loisirs et récréatifs. Nous avons d'ailleurs relevé une croissance de près de 60 % des ventes pour certaines gammes de produits, dont un acheteur sur deux représente une famille qui acquiert l'un de nos véhicules pour la première fois, mentionne M. Christian Caza, président-directeur général de l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec. Toutefois, l'ACVLQ est bien consciente qu'il s'agit aussi d'une période empreinte d'incertitude et c'est pourquoi nous souhaitons donner l'opportunité à nos membres d'être mieux outillés pour accompagner leur clientèle passionnée. L'achat d'un véhicule de loisirs est un investissement important et ce partenariat avec Garantie Avantage Plus assurera une meilleure tranquillité d'esprit aux utilisateurs.?»

«?Garantie Avantage Plus se réjouit de cette alliance avec l'ACVLQ qui permet maintenant aux motoneigistes, aux quadistes, aux motocyclistes et aux plaisanciers de compter sur des professionnels en gestion des réclamations et sur un réseau de centres de réparations certifiés bien établi. Les commerçants de véhicules de loisirs et récréatifs peuvent compter sur un partenaire de confiance pour offrir des programmes de garanties prolongées accessibles à leur clientèle?», a mentionné Mme Karine Lebel, coprésidente et directrice générale chez Garantie Avantage Plus.

À propos de l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ)

L'ACVLQ est un organisme à but non lucratif fondé en 1964 qui a pour mission de défendre les droits et les intérêts de ses membres, et de promouvoir l'industrie des véhicules de loisirs et récréatifs. Plus particulièrement, l'Association se soucie de l'environnement économique et social dans lequel le marché de l'emploi, les investissements, la qualité du service à la clientèle et la sécurité du public assurent la pérennité de l'écosystème de l'industrie. L'ACVLQ regroupe plus de 200 concessionnaires titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules de loisirs et récréatifs neufs, soit une représentation des ventes de plus de 90 % aux quatre coins de la province.

À propos de Garantie Avantage Plus

En affaires depuis une trentaine d'années, Garanties Avantage Plus est une entreprise familiale québécoise qui propose des garanties prolongées sur divers types de véhicules routiers et hors route. Elle offre des services de qualité à ses distributeurs et à ses clients, en bâtissant et en distribuant une panoplie de plans de garantie prolongée à travers le Québec chez des marchands de véhicules. Au fil des années, Garantie Avantage Plus a diversifié son marché, elle offre des garanties prolongées pour un véhicule récréatif, de promenade ou de loisirs.

