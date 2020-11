TD Assurance crée de nouveaux emplois hautement spécialisés au Nouveau-Brunswick





L'entreprise augmente sa présence dans la région de l'Atlantique avec un troisième Centre de conseils clients

TORONTO, le 30 nov. 2020 /CNW/ - TD Assurance (TDA) créée plus d'emplois dans la région de l'Atlantique en ouvrant un Centre de conseils clients (CCC) bilingue, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

TDA fournit aux Canadiens les conseils d'assurance dont ils ont besoin et, en tant qu'entreprise canadienne de grande envergure, investit dans la création d'emplois à l'échelle locale, particulièrement dans une année d'incertitude économique.

« Notre mission consistant à mieux protéger les Canadiens et les Canadiennes n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. En cette année marquée par une grande incertitude économique, nous sommes très fiers d'investir dans la création d'emplois à l'échelle locale et de contribuer au soutien de la reprise économique de la région à la suite de la COVID-19. Par ailleurs, l'annonce d'aujourd'hui renforce notre engagement à mieux soutenir nos clients de la région de l'Atlantique, y compris ceux à l'échelle du pays, dans les deux langues officielles », déclare Raymond Chun, président et chef de la direction, TD Assurance.

Le CCC de TDA fera partie du campus TD existant de Dieppe, qui compte actuellement près de 1 000 employés au Centre de contact, Services bancaires canadiens et au Centre des opérations, Finances TD. Le nouvel espace de TDA peut accueillir plus de 135 personnes, et nous comptons embaucher environ 100 employés à temps plein à Moncton d'ici à janvier 2021. Compte tenu de l'essor du télétravail, nous nous attendons à ce que notre effectif dans la région dépasse notre capacité actuelle. En renforçant la présence de la TD dans la région, tous les employés pourront tirer parti d'occasions de croissance professionnelle au sein de la TD et de TD Assurance.

« Le Grand Moncton est une région florissante qui attire les employés de talent dans les provinces maritimes, affirme Frank McKenna, président suppléant du Groupe Banque TD. Nous investissons dans l'avenir de cette province parce qu'elle possède les qualités nécessaires pour nous permettre d'exploiter une entreprise prospère : des gens extraordinaires, une bonne qualité de vie et une culture accueillante. Avec la pandémie, nous avons réussi à créer un bon modèle de télétravail qui a donné lieu à l'élargissement de notre recrutement dans toute la province, y compris dans le nord du Nouveau-Brunswick. La TD est présente depuis longtemps dans la région de l'Atlantique et la création de ces emplois réaffirme son engagement à soutenir la croissance dans la région. »

L'ouverture du Centre de conseils clients de TDA s'appuie sur la longue présence de la TD dans la région de l'Atlantique, soit depuis 1922, année où la Banque Dominion s'est établie pour la première fois dans la région. Le premier centre d'appels de la TD au Nouveau-Brunswick a été ouvert à Saint John en 1994. L'ouverture d'un CCC dans la région du Grand Moncton fournit le soutien nécessaire pour répondre à la stratégie de croissance de TDA et offrir un service légendaire aux clients. Le nouveau CCC dispose des outils nécessaires pour aider activement les clients durant les périodes d'achalandage. Le CCC détient actuellement le permis requis pour soutenir le marché des provinces de l'Atlantique et obtiendra bientôt celui lui permettant de soutenir le marché du Québec. Des permis supplémentaires seront octroyés pour permettre à TD Assurance de poursuivre sa mission consistant à mieux protéger les Canadiens et les Canadiennes.

« Alors que nous continuons à faire face à la pandémie de COVID-19, nous découvrons à la fois de nouveaux défis et de nouvelles occasions, a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs. Vu le paysage mondial changeant, le travail à distance est devenu monnaie courante. Les professionnels du monde entier peuvent travailler de n'importe où, et de plus en plus d'entre eux choisissent de le faire ici, au Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement est fier d'appuyer la TD alors qu'elle continue de prendre de l'expansion, de créer des emplois et de permettre à notre population d'accéder à de nouvelles occasions dans toute la province. La décision de la TD de faire des affaires ici est un bon signe pour la croissance continue de notre économie. »

« TD Assurance est une entreprise en croissance. Et cette étape dans notre parcours réitère notre engagement à créer de nouvelles possibilités, à bâtir notre main-d'oeuvre, à attirer les meilleurs talents et à mettre l'accent sur les besoins d'assurance en constante évolution de nos clients », affirme Raymond Chun.

S'inspirant de la mission de la TD qui consiste à enrichir la vie des collègues, des clients et des collectivités, TD Assurance a également annoncé qu'elle remettra 10 000 $ à l'Association canadienne pour la santé mentale de la région de Moncton. Cet organisme contribue à faciliter l'accès aux services en matière de santé mentale dans la collectivité. Chaque année, il aide plus de 75 000 Néo-Brunswickois de tous âges en leur permettant d'avoir accès à ces services de soins essentiels.

