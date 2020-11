Avis aux médias - Enfin ! Un refuge pour itinérantes 24/7 dans l'ouest du centre-ville de Montréal





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW/ - À partir de demain, 1er décembre, les femmes itinérantes dans le secteur ouest de Montréal auront enfin accès à un refuge ouvert 24 heures sur 24, jusqu'au 31 mars 2021

Chez Doris, habituellement un refuge de jour pour toutes femmes en difficultés, ouvrira ses portes, jour et nuit, pour répondre aux besoins des femmes sans-abri. Ses 18 lits et 16 chaises de repos seront en tout temps mis à la disposition des femmes pendant les longs mois d'hiver.

Cette année a été particulièrement pénible pour les femmes sans-abri. En plus de recevoir un nombre record de femmes (637, entre le 17 mars et le 31 octobre derniers), le personnel de Chez Doris a constaté une nette augmentation des surdoses de drogue et de violence envers les itinérantes, notamment autochtones. C'est pourquoi le refuge a décidé d'étendre son offre de service.

Ce projet est rendu possible grâce à la Société Makivik, une organisation qui représente les Inuits du Québec, au programme fédéral Vers un chez-soi, géré par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île de Montréal.

HEURES PROLONGÉES : du mardi 1er décembre 2020 au mercredi 31 mars 2021

Où : 1430, rue Chomedey, Montréal, QC H3H 12A7

À PROPOS DE CHEZ DORIS : Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière d'itinérance, de pauvreté, de maladie mentale et/ou de toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7 et qui, du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, sera ouvert 24 heures sur 24. Les services comprennent : déjeuner, dîner et souper; accès aux douches, aux produits hygiéniques et à un vestiaire; sacs de nourriture d'urgence; lits de répit; services d'informations et de références; un programme de gestion financière; un programme d'aide aux Inuits; un service de placement en logement; services de santé et de santé mentale; services juridiques; service de préparation de déclarations de revenus, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. En 2020-2021, Chez Doris accueillera plus de 1 000 femmes sans-abri et fournira plus de 30 000 repas. www.chezdoris.org.

