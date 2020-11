/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 30 novembre 2020/

19 h 00

Le premier ministre prendra part à une conversation avec Harnarayan Singh, dans le cadre d'un événement virtuel célébrant Guru Nanak Dev Ji Gurpurab. La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, participeront également à l'événement.