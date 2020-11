Azimut progresse avec la découverte aurifère d'Elmer, reconnue par forage sur 500 m de long et 250 m de profondeur, ouverte dans toutes les directions dans un corridor prioritaire de 7 km de long





LONGUEUIL, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats des derniers 24 forages du programme réalisé en 2020 sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété ») dans la région de la Baie James au Québec. Ce programme a consisté en 55 forages (10 515 m). A ce jour, Azimut a foré 62 trous (11 511 m) sur la Propriété.

La Zone Patwon se révèle comme une découverte aurifère significative avec une forte probabilité d'expansion latérale et en profondeur. A noter que dans l'enveloppe de la zone minéralisée telle qu'elle est actuellement définie, chaque trou foré intersecte la minéralisation aurifère.

Un programme substantiel d'exploration est planifié en 2021 pour étendre la découverte de Patwon et tester plusieurs cibles de qualité situées à proximité. Les forages prévus qui comprendront un minimum de 15 000 m débuteront en janvier.

Faits saillants (voir figures 1 à 13 et tableaux 1 à 4)

Azimut confirme la découverte d'une zone aurifère consistante, à fort pendage, reconnue sur une longueur de 500 m , jusqu'à une profondeur de 250 m , avec une épaisseur vraie atteignant 80 m .

La zone minéralisée, ouverte dans toutes les directions , montre une excellente continuité géométrique, définie jusqu'à présent par 38 trous contigus forés à une maille systématique de 50 m (figures 5 à 12).

Les données préliminaires sur la géométrie indiquent que le concept d'une opération minière initiale à ciel ouvert pourrait être considéré. La présence consistante de hautes teneurs dans la plupart des trous pourrait indiquer également un potentiel pour une mine souterraine. Le type de gisement auquel s'apparente Patwon permet d'envisager un potentiel d'extension verticale d'échelle kilométrique.

La prospection récente (par échantillons choisis) révèle des affleurements très minéralisés situés en continuité ou subparallèles à la Zone Patwon au sein d'un corridor de 7 km de long par 2,5 km de large:

58,20 g/t Au et 18,55 g/t Au (2,6 km au NO de Patwon)

et 18,55 g/t Au (2,6 km au NO de Patwon)

18,25 g/t Au et 17,15 g/t Au (1,5 km au NE de Patwon)

et 17,15 g/t Au (1,5 km au NE de Patwon)

8,60 g/t Au et 6,73 g/t Au (environ 3,5 km au SO de Patwon)

Le secteur de la Zone Patwon est considéré comme largement sous-exploré avec un fort potentiel de découverte. Les critères clés de favorabilité incluent la présence de minéralisations à haute teneur encaissées dans une large ceinture felsique avec intrusions et volcanites près d'une zone de cisaillement régionale (figures 2 à 4).

Le secteur de la Zone Patwon est considéré comme largement sous-exploré avec un fort potentiel de découverte. Les critères clés de favorabilité incluent la présence de minéralisations à haute teneur encaissées dans une large ceinture felsique avec intrusions et volcanites près d'une zone de cisaillement régionale (figures 2 à 4). Plusieurs des caractéristiques des minéralisations de Patwon peuvent être comparées avec celles du gisement Goldex (Agnico Eagle), une mine de plusieurs millions d'onces d'or située dans le camp minier de classe mondiale de Val d'Or dans la région de l'Abitibi au Québec. Goldex est suivi en surface sur environ 450 m de long et est connu jusqu'à une profondeur de 1,8 km (figure 13).

Résultats de forages

Forage ELM20-022 3,38 g/t Au sur 2,40 m (de 50,65 m à 53,05 m)

Forage ELM20-048 1,20 g/t Au sur 11,0 m (de 48,0 m à 59,0 m) incluant

3,61 g/t Au sur 2,0 m (de 57,0 m à 59,0 m)

Forage ELM20-049 1,05 g/t Au sur 10,90 m (de 103,1 m à 114,0 m) incluant

4,94 g/t Au sur 0,90 m (de 103,1 m à 104,0 m)

Forage ELM20-050 5,86 g/t Au sur 9,75 m (de 95,25 m à 105,0 m) incluant

59,0 g/t Au sur 0,8 m (de 104,2 m à 105,0 m) 4,44 g/t Au sur 3,15 m (de 158,95 m à 162,1 m)

Forage ELM20-052 1,38 g/t Au sur 48,05 m (de 230,8 m à 278,85 m) incluant

6,18 g/t Au sur 3,0 m (de 233,0 m à 236,0 m)

Forage ELM20-053 3,36 g/t Au sur 6,75 m (de 129,0 m à 135,75 m)

Forage ELM20-055 5,50 g/t Au sur 3,55 m (de 11,8 m à 15,35 m)

Forage ELM20-056 1,29 g/t Au sur 40,50 m (de 247,55 m à 288,05 m) incluant

6,50 g/t Au sur 4,75 m (de 282,45 m à 287,2 m)

Forage ELM20-057 2,41 g/t Au sur 7,0 m (de 92,0 m à 99,0 m)

Forage ELM20-058 5,70 g/t Au sur 8,30 m (de 68,2 m à 76,5 m)

Les teneurs et les intervalles de deux forages (précédemment divulgués le 27 juillet et le 15 septembre 2020) ont été révisés comme suit:

Forage ELM20-031 2,47 g/t Au sur 36,1 m (de 172,5 m à 208,6 m) incluant

5,04 g/t Au sur 16,1 m (de 172,5 m à 188,6 m)

Forage ELM20-034 3,01 g/t Au sur 90,2 m (de 151,3 m à 241,5 m) incluant

10,99 g/t Au sur 18,70 m (de 151,3 m à 170,0 m)

Annexe

De novembre 2019 à septembre 2020, Azimut a foré 62 trous sur Elmer pour un total de 11 511 m. Les 4 tableaux ci-dessous présentent un sommaire des données clés de ces programmes :

Tableau 1: Résultats aurifères significatifs (nouveaux forages; ce communiqué de presse)

Tableau 2: Résultats aurifères significatifs précédemment divulgués

Tableau 3: Enveloppe minéralisée de la Zone Patwon

Tableau 4: Coordonnées des forages (ELM19-001 à ELM20-062)

Résultats de prospection

Au cours de l'automne 2020, un programme intensif de prospection héliportée d'une durée de 16 jours a été effectué dans un corridor prioritaire d'environ 7 km de long par 2,5 km de large. L'équipe a prélevé 544 échantillons choisis de roches, incluant 12 échantillons sur Patwon, et 180 échantillons de till (sédiments glaciaires). Un test méthodologique comprenant 12 échantillons de till a aussi été réalisé au cours de l'été 2020.

Les résultats des échantillons choisis sont résumés comme suit : 42 échantillons présentent des teneurs supérieures à 0,2 g/t Au, incluant 8 échantillons compris entre 0,5 g/t Au et 1,0 g/t Au, et 19 échantillons à des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au jusqu'à 18,25 g/t Au. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes. Les résultats des échantillons de till sont encore attendus.

Les travaux de prospection d'Azimut l'année précédente (en 2019) ont permis de collecter 319 échantillons choisis sur la Propriété, incluant 90 échantillons sur Patwon. Les résultats sont résumés comme suit : 61 échantillons présentent des teneurs supérieures à 0,2 g/t Au, incluant 16 échantillons compris entre 0,5 g/t Au et 1,0 g/t Au, et 32 échantillons à des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au jusqu'à 58,2 g/t Au. L'échantillonnage sur Patwon indique 36 échantillons à des teneurs supérieures à 0,5 g/t Au, incluant 24 échantillons à des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au jusqu'à 25,6 g/t Au.

De nouvelles cibles sont en cours de définition combinant les données suivantes :

Résultats de prospection;

Résultats des échantillons de till;

Analyse structurale à l'échelle de la Propriété à partir d'un levé magnétique héliporté à haute résolution, des données de télédétection et des données de terrain; et

Géophysique au sol (polarisation provoquée « PP »): un nouveau levé de PP couvrira l'ensemble du corridor prioritaire (7 km par 2,5 km).

Principales caractéristiques de la Zone Patwon

La découverte de Patwon se caractérise comme suit:

La minéralisation aurifère apparaît reliée à trois réseaux de veines de quartz: a) des veines de cisaillement orientées NE-SO subparallèles à la schistosité avec un pendage de 65 o à 80 o vers le nord; b) des veines d'extension (de type Riedel) subverticales orientées NO-SE; et c) des veines subhorizontales. Des zones à forte densité de veines peuvent former des zones de stockwerks, apparaissant localement comme des brèches hydrothermales, incluant des épontes minéralisées.

Le sulfure dominant est la pyrite, présente sous forme finement disséminée et en gros cristaux, en filonets centimétriques, ou en lentilles semi-massives à massives. La pyrite disséminée et les filonets de pyrite sont associés aux veines de quartz et à leurs épontes. Aucun minéral d'arsenic n'a été observé.

Les grains d'or natif sont fréquents, généralement associés aux veines de quartz et aux différentes formes de minéralisation en pyrite. Les grains d'or sont isolés ou bien se trouvent en amas de grains.

Les faciès aurifères sont accompagnés d'altérations avec silice pénétrative, séricite et carbonate. De la tourmaline est présente en minces feuillets dans les veines de quartz, ou en cristaux associés à la pyrite grossière et aux stringers.

La minéralisation apparaît principalement associée à une intrusion felsique et à des volcanites felsiques incluant des tufs clastiques et à cendres, près d'un contact avec une épaisse unité de gabbro.

L'enveloppe minéralisée d'orientation NE-SO, de pendage 75° vers le nord en moyenne, est subparallèle à la schistosité. Elle apparaît structuralement contrôlée au voisinage d'une zone de cisaillement majeure.

La projection en surface et la section longitudinale de la zone minéralisée indiquent que la Zone Patwon est ouverte latéralement et en profondeur. Du côté ouest, la zone minéralisée pourrait se poursuivre juste au nord des collets des forages ELM20-037 et -059. La section longitudinale « teneur x épaisseur », établie à partir de l'estimation des épaisseurs vraies, indique une zone centrale robuste. De nombreux forages additionnels seront requis pour définir les limites, la forme et la teneur de ce corps minéralisé.

La densité du réseau de veines de quartz dans l'intrusion felsique et dans les volcanites felsiques pourrait être en partie contrôlée par le contraste rhéologique avec les roches mafiques environnantes.

Patwon est considéré comme un système de type « or orogénique » encaissé dans une intrusion. Ce type de minéralisation présente classiquement des extensions significatives en profondeur (d'échelle kilométrique), associé à des corridors de déformation de grande extension le long de ceintures de roches vertes.

Analogues possibles

Comparer des gisements déjà connus avec les caractéristiques d'une nouvelle découverte est une étape clé pour supporter des hypothèses d'exploration et entrevoir le potentiel de croissance, même si chaque gisement est ultimement différent. Les caractères clés de deux gisements sont présentés à des fins de comparaison avec Patwon.

Le gisement Goldex (Agnico Eagle Ltée) est une mine de plusieurs millions d'onces d'or localisée à l'ouest de la ville de Val d'Or en Abitibi. Le corps minéralisé à pendage fort a une longueur horizontale d'environ 450 m et est connu jusqu'à une profondeur de 1,8 km.

Le gisement est principalement associé à une intrusion felsique (diorite quartzique) de forme tabulaire mise en place dans une séquence de roches volcaniques intermédiaires, mafiques et ultramafiques. Le gisement est défini par la densité des veines en stockwerks et les teneurs en or plutôt que par les veines individuelles. La majorité de l'or se présente sous la forme de particules microscopiques associées à la pyrite, tandis que le reste se compose de gros grains d'or natif. Plusieurs zones aurifères renferment des filons et des veinules de quartz-tourmaline-pyrite aurifères.

Le report des réserves minérales et des ressources au 31 décembre 2019 comprend des réserves prouvées et probables de 1,1 million d'onces d'or (21,0 Mt à 1,61 g/t Au), des ressources mesurées et indiquées de 2,0 millions d'onces (39,2 Mt à 1,60 g/t Au) et des ressources présumées de 1,2 million d'onces (25,2 Mt à 1,5 g/t Au). Source: Site Web Agnico Eagle.

Le gisement Aurora (Guyana Goldfields Inc.) est une mine de plusieurs millions d'onces d'or localisée au Guyana en Amérique du Sud, au sein d'une ceinture de roches vertes du Bouclier guyanais d'âge Paléoprotérozoïque. La mine, qui comprend quatre zones principales, est localisée dans une zone fortement déformée située en bordure d'un batholite granitique. La géologie locale comprend des roches métasédimentaires et métavolcaniques et de petits corps intrusifs subvolcaniques de composition mafique à felsique.

Rory's Knoll est le principal gisement d'Aurora. La minéralisation aurifère est associée à des veines de quartz et à de la pyrite disséminée dans, ou de façon adjacente à, une intrusion (pipe de diorite) ayant un diamètre approximatif de 190 m et une extension verticale de 2 600 m. Les veines aurifères se présentent en veines d'extension, en veines erratiques de type bréchique, en zones de stockwerks dans des roches encaissantes plus compétentes, ainsi qu'en veines parallèles à la foliation. De l'or visible grossier se trouve dans les veines de quartz et dans des fractures riches en pyrite. Les bordures de veines présentent une altération hydrothermale en séricite-carbonate de fer.

Rory's Knoll consiste en une opération à ciel ouvert, actuellement planifiée jusqu'à une profondeur de 255 m, et destinée à devenir une mine souterraine. Les réserves souterraines sont estimées à 1,7 million d'onces (20,6 Mt à 2,57 g/t Au). Les ressources souterraines mesurées et indiquées sont estimées à 2,87 millions d'onces (30 Mt à 2,98 g/t Au) et les ressources présumées à 1,7 million d'onces (24,3 Mt à 2,2 g/t Au). Source: Site Web Guyana Goldfields.

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports. Le projet a été acquis par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. Depuis le mois de juillet 2020, Azimut a fait face à des délais inattendus et inhabituellement longs dans la réception des résultats d'analyses du laboratoire. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, Géo., et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Gagnon, Géo., Directeur de Projet et de François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations. Simon Houle, Géo., Chef Géologue, a également revu les données de ce communiqué de presse.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.1 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

