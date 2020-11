Pudu Robotics annonce que son robot de désinfection Puductor2 récemment commercialisé améliore la sécurité sanitaire





Pudo Robotics annonce ce jour le lancement de Puductor2, un robot anti-pandémie basé sur la technologie. De conception nouvelle, ce robot intelligent assure deux modes de désinfection par brume ultra sèche et rayons UV-C, avec un vaste champ d'action, une longue distance de détection, un précision élevée, et une adaptabilité environnementale renforcée. Puductor2 bénéficie d'une plus grande portée d'application, tout en optimisant ses capacités de désinfection et d'élimination, et peut ainsi couvrir des zones telles que les espaces de services publics, les écoles, les institutions médicales, les salles d'attentes, les aéroports, les métros, les banques et d'autres espaces publics.

D'après la BBC, le coronavirus a regagné du terrain à la fin octobre dans les pays européens. En 10 jours, le nombre de cas confirmés cumulés dans les 53 États membres européens de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est passé de 6 à plus de 7 millions.

Dans le contexte de la pandémie, les pays européens ont adopté diverses mesures - limitation du nombre de regroupements, couvre-feux anticipés et confinements - afin de lutter contre cette nouvelle avancée virale, sans affecter l'économie. Dans les faits, rien ne parvient à contenir le virus. Certains experts suggèrent que l'Europe et les États-Unis peuvent s'inspirer des approches anti-pandémiques de la Chine, qui reposent sur des mesures technologiques. Par exemple, dans les hôpitaux et points de quarantaine à Wuhan, en Chine, qui ont été la scène des formes les plus graves du virus au début de 2020, des robots intelligents ont été utilisés pour désinfecter les zones à risque et distribuer les équipements médicaux quotidiens, comme les repas, l'eau, les médicaments et d'autres ressources nécessaires aux patients. En situation de pénurie aiguë de personnel soignant et d'équipements médicaux, l'utilisation de robots dans la lutte contre la pandémie permettra non seulement d'améliorer l'efficience du travail et de réduire la perte d'équipements, mais aussi de réduire les contacts entre les membres du personnel, ralentissant ainsi de manière efficace la propagation de la pandémie.

Dans la gamme de robots techniques anti-pandémiques, le plus commun est le "Pudubot", fabriqué par la société chinoise - Pudu Robotics. Basé à Shenzhen, la capitale technologique chinoise, Pudu Robotics évolue en tant qu'entreprise high-tech nationale assurant des activités de R&D, de conception, de production et de vente de robots de services commerciaux. Ses robots de services de distribution "Pudubot", "Bellabot" et "Holabot" ont été largement déployés dans le secteur de la restauration, et une coopération avec des géants nationaux du secteur de la restauration tels que Haidilao a été mise en place avec succès. Afin de soutenir la lutte contre la pandémie, le robot de désinfection par brume ultra sèche Puductor développé et fabriqué par Pudu Robotics est également largement utilisé dans les hôtels, restaurants, aéroports, établissements médicaux, espaces de services publics, etc., aux quatre coins du globe. Puductor emploie la technologie de désinfection par brume ultra sèche, qui capte les microorganismes nocifs dans l'air, désinfecte rapidement et tue les bactéries et les virus, comme celui de la COVID-19 qui sévit actuellement, avec un taux de stérilisation de 99,99%.

