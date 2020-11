breathesimpletm offre un entraînement respiratoire gratuit pour les personnes atteintes de la COVID-19





PITTSBURGH, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- À l'heure où la pandémie de COVID-19 se propage partout dans le monde, des demandes d'aide à la réadaptation à long terme ont commencé à émerger, ce qui vient menacer les systèmes de soins de santé déjà débordés.

La docteure Peiting Lien de l'Université Johns Hopkins estime qu'il est possible de récupérer sa capacité pulmonaire, mais qu'il peut être nécessaire de suivre un traitement et de faire des exercices pendant plusieurs mois suivant la guérison de l'infection. Selon elle, « Le rétablissement commence par quelque chose de simple : la respiration ». Dans cette optique, elle offre une série d'exercices de respiration pour aider les personnes qui ont eu la COVID-19 à se rétablir. Malheureusement, la majorité des patients n'ont pas accès aux traitements en raison de la pénurie de ressources locales.

À compter d'aujourd'hui, les 1 000 premiers patients de chaque pays à être atteints de la COVID-19 et ayant besoin de retrouver leur capacité pulmonaire peuvent recevoir un abonnement GRATUIT en téléchargeant l'application breathesimple depuis l'App Storetm, qu'ils auront préalablement recherchée en indiquant « COVID-19 ». Bien qu'elle ne remplace pas entièrement l'accès à un thérapeute personnel, l'app améliore l'activité du diaphragme, ce qui renforce l'efficacité de la respiration. L'entraînement offert aide également à mieux contrôler sa respiration et à réduire l'anxiété.

Selon Lord Bernard Ribeiro, ex-président du Royal College of Surgeons d'Angleterre et membre actif du parlement britannique, une proportion importante des patients qui reçoivent leur congé de l'hôpital peuvent présenter des lésions des poumons, appelées fibroses pulmonaires. Des études menées partout dans le monde suggèrent que cela pourrait concerner plus de 50 % des personnes atteintes, ce qui laisse présager que plus d'un million de nouveaux patients pourraient avoir besoin d'une réadaptation à long terme.

La docteure Rosalba Courtney, chercheuse et clinicienne en respiration de premier plan à Sydney, a déclaré : « J'ai passé plus de vingt ans à améliorer la qualité de vie de centaines de personnes ayant des difficultés respiratoires. Mais il y a une limite au nombre de personnes que je peux aider dans ma clinique. Grâce à l'app d'entraînement respiratoire breathesimpletm, des milliers, voire des millions de personnes pourront potentiellement améliorer leur état de santé dans le confort de leur domicile. »

De nombreux essais cliniques montrent qu'il est possible d'améliorer la respiration en effectuant des exercices personnalisés quotidiennement pendant plusieurs semaines. breathesimple est la première entreprise à offrir un entraînement respiratoire interactif, personnalisé et éprouvé à faire sur smartphone. Sans nécessiter d'autre appareil, l'app suit et guide les exercices à l'aide de la caméra du téléphone pour réduire l'anxiété, l'apnée et d'autres problèmes respiratoires.

Le docteur Anthony Warren, PDG de breathesimple, a lancé l'entreprise après avoir étudié de nombreuses données cliniques dans le domaine des sciences respiratoires. Ça lui a sauvé la vie. « J'aimerais maintenant redonner à la société en aidant ceux qui souffrent en cette période difficile. »

breathesimpletm est une entreprise privée qui fait de la recherche sur les problèmes respiratoires et la façon dont la technologie mobile peut les soulager. Pour en savoir plus, consultez le site https://breathesimple.com .

