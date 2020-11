/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse/





QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle il annoncera un soutien financier accordé à Bioénergie La Tuque. Pour l'occasion, le ministre Julien sera accompagné de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, de M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi que de Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice.

Date : Le 30 novembre 2020



Heure : 10 h

La conférence de presse sera diffusée sur la plateforme Zoom. Pour participer à cette activité virtuelle, les représentants des médias doivent s'accréditer avant le lundi 30 novembre, 9 h, à l'adresse suivante afin de recevoir les instructions de connexion : medias@mern-mffp.gouv.qc.ca.

Au moment de votre connexion, veuillez inscrire votre nom et le nom du média que vous représentez. Les journalistes auront accès à leur microphone lors de la période de questions.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :