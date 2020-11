L'événement UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 offre une tribune mondiale à plus de 400 MPME indonésiennes de premier plan





JAKARTA, Indonésie, le 30 nov. 2020 /CNW/ - L'événement UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 aura lieu au Jakarta Convention Center du 10 au 13 décembre 2020, organisé par Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker : BBRI.JK), la plus grande banque d'Indonésie. Il s'agit de la deuxième édition de cet événement, après son lancement l'an dernier; il offre les meilleurs produits locaux des MPME indonésiennes dans le cadre d'installations artistiques engageantes.

« L'édition 2020 de l'événement UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur sera en ligne et véritablement mondial, tout comme l'édition précédente. Dans notre nouvelle exposition virtuelle 3D, les visiteurs peuvent s'attendre à un mélange artistique d'événements virtuels et physiques. Dans notre monde virtuel, les acheteurs peuvent faire la découverte de plus de 400 MPME », a déclaré Sunarso, président directeur de BRI.

L'événement de l'an dernier a donné un élan important à la promotion des MPME indonésiennes, la valeur des transactions ayant atteint 33,5 millions $ US auprès d'acheteurs des États-Unis, du Japon, de la Chine continentale, de Hong Kong, de l'Arabie saoudite, des Pays-Bas et de l'Australie, entre autres.

L'événement appuie également la décision du gouvernement indonésien de stimuler la croissance économique en stimulant les exportations, conformément au mouvement #BANGGABUATANINDONESIA. Les exportations de l'Indonésie ont récemment connu une forte hausse, atteignant 14,39 milliards $ US en 2020, soit une augmentation de 37 % par rapport à mai 2020 (10,53 milliards $ US), selon le bureau central des statistiques.

UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 est une grande vitrine pour les produits d'exportation de première qualité de l'Indonésie dans tous les secteurs, y compris la mode, les accessoires et les produits de beauté, la décoration intérieure et l'artisanat, ainsi que l'alimentation et les boissons. Parmi les participants figure Lompong Textiles, un fabricant artisanal de textiles traditionnels célèbre pour ses outils de tissage non mécaniques. Ses artisans produisent un tissu appelé tenun troso, du nom du village où il a été créé et exclusivement fabriqué dans l'archipel aujourd'hui.

« La fabrication de nos produits, qui sont entièrement faits à la main à partir de matériaux 100 % dérivés de la nature, même pendant le processus de teinture, exige un travail d'artisanat complexe et méticuleux », explique M. Yakub, de Lompong Textiles.

Cette année, Pyo Jewelry, une maison de joaillerie patrimoniale contemporaine, se joindra également à l'événement. Elle est réputée pour ses colliers et bracelets très prisés fabriqués à partir de pierres naturelles de Sumatra et de perles de mer.

Outre une exposition immersive, des séances de jumelage d'entreprises et d'encadrement, l'événement UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 accueillera également une série de discussions mettant en scène des hauts fonctionnaires, des entrepreneurs de renom et des cadres de BRI.

Les acheteurs internationaux peuvent s'inscrire au http://www.brilianpreneur.com jusqu'au 13 décembre 2020.

