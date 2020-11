Dawex annonce le lancement de la Japan Data Exchange (JDEX) pour développer une nouvelle communauté de données





Dawex, leader technologique de plateforme d'échange de données, annonce aujourd'hui, avec Kanematsu Corporation et Japan Data Exchange Inc., le lancement de JDEX, une plateforme d'échange de données visant à créer une vaste communauté de data trading au Japon, pour tous secteurs d'activité, les universités et les services publics. Orchestrée par Kanematsu, la plateforme s'appuie sur la technologie Dawex Data Exchange, et vise à promouvoir les échanges de données intersectoriels et transfrontaliers à partir du Japon. Grâce à des fonctionnalités avancées, la plateforme JDEX permet aux organisations de sourcer, échanger, partager et commercialiser des offres de données en toute sécurité.

Le Data Exchange est au coeur de l'économie de la donnée et figure désormais en tête des priorités d'un nombre croissant d'entreprises, d'institutions publiques et de gouvernements dans le monde entier. La multiplication de nouvelles initiatives et de politiques, telles que GAIA-X en Europe, la Data Trading Alliance au Japon, le Forum Économique Mondial ou la Data Exchange Association (DXA), confirme l'accélération de la réglementation et la normalisation du marché, ce qui encourage le développement d'écosystèmes de données transfrontaliers et intersectoriels de confiance tels que JDEX.

Nommé "Technology Pioneer" et choisi pour participer au "Global Future Council on Data Policy" par le Forum Économique Mondial en juin 2020, Dawex a fourni à Kanematsu les moyens de déployer une stratégie solide d'échange de données et de créer de la valeur en tant qu'orchestrateur d'un riche écosystème de données au Japon et à l'international.

"Le lancement de la Japan Data Exchange (JDEX) est un élément essentiel de la stratégie de données de Kanematsu initiée il y a trois ans. En nous associant à Dawex, nous nous appuyons sur la technologie d'échange de données la plus avancée disponible aujourd'hui pour créer et soutenir une nouvelle communauté de données. La flexibilité et la sophistication de la solution Dawex nous permettent d'offrir un environnement sûr et fiable aux fournisseurs et aux acquéreurs de données et de répondre facilement à leurs besoins." précise M. Masahiro Harada, Senior Executive Officer, Electronics and Devices Division pour Kanematsu Corporation.

"Nous sommes très heureux de voir cette réalisation avec Kanematsu se concrétiser et d'observer la multiplication des initiatives de Data Exchanges transfrontalières et intersectorielles. Ceci est le fruit d'un engagement fort impulsé par le gouvernement japonais pour le développement d'une économie de la donnée, et d'initiatives telles que l'Osaka Track1, permettant au JDEX de construire une riche communauté de données." confirme Laurent Lafaye, co-CEO Dawex.

"Désormais dotée d'une infrastructure de données avancée reposant sur la technologie Dawex, et s'appuyant sur un cadre de gouvernance mature, la Japan Data Exchange va offrir un environnement de confiance et sécurisé, permettant d'accélérer les échanges de données au sein d'un écosystème en pleine croissance, et de favoriser ainsi l'innovation " déclare Fabrice Tocco, co-CEO Dawex. "La Japan Data Exchange contribue ainsi directement au développement global de l'économie de la donnée."

A propos de Dawex

Dawex, leader technologique de plateforme d'échange de données et opérateur de la plus grande place de marché de données, permet aux entreprises et organisations d'orchestrer la circulation des données en sourçant et échangeant des données en toute sécurité et dans le respect des réglementations en vigueur. Aujourd'hui, plus de 12 000 entreprises dans plus de 20 secteurs font confiance aux solutions Dawex Global Data Marketplace et Data Exchange Platform pour élaborer leur stratégie d'échange de données. En 2020, Dawex est reconnu "Technology Pioneer" par le Forum Économique Mondial. Créée en 2015, Dawex est une société internationale dont le siège social est basé en France, avec des bureaux à Paris, Lyon et Montréal et qui se développe rapidement en Asie et au Moyen Orient. www.dawex.com/fr

1 l'Osaka Track, lancé en juin 2019 par l'ancien premier ministre du Japon Shinzo Abe dans le cadre du sommet du G20, et signé par 24 pays, est un cadre global favorisant la circulation transfrontalière des données avec des protections renforcées.

