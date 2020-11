EZVIZ annonce un guide de cadeaux sur les gadgets de sécurité domestique intelligents de haute qualité pour le Black Friday et le Cyber Monday 2020





LOS ANGELES, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un innovateur mondial dans le domaine de l'intelligence domestique, dévoile ses offres du Black Friday et du Cyber Monday sur les caméras de sécurité Wi-Fi les plus vendues, les sonnettes de porte intelligentes et bien plus encore. Les clients peuvent se procurer la toute dernière caméra C3X, ou réserver un lot sur leurs favoris, notamment La caméra d'intérieure C1mini 1080P, la caméra C6N orientation/inclinaison et la caméra extérieure avec l'alarme sirène et flash ezTube 1080P.

Pendant des années, EZVIZ a rendu les technologies de pointe abordables et accessibles à tous. La vente spéciale se déroule dans tous les Les magasins Amazon pour EZVIZ. Voici un guide rapide des cadeaux à acheter :

Pour la protection en plein air :

Jusqu'à 30 % de réduction - caméra à intelligence artificielle avec couleur et double objectif pour la vision nocturne EZVIZ C3X : En tant que caméra de l'année, C3X fait partie du choix de la rédaction de Les Numériques et du choix de la rédaction de Tech Aeris 2020. Elle offre une excellente vision nocturne en couleur et une détection homme/véhicule alimentée par l'IA pour surveiller intelligemment les insécurités.

Jusqu'à 50 % de réduction - caméra surveillance Wi-Fi extérieure EZVIZ ezTube 1080P avec l'alarme et flash : Une caméra extérieure d'entrée de gamme très appréciée, qui permet aux utilisateurs de voir et d'entendre ce qui se passe. ezTube 1080P surveille et présente l'environnement avec une vision nocturne jusqu'à 100 pieds (30 mètres) et une qualité vidéo Full HD.

Pour une tranquillité d'esprit à l'intérieur :

Jusqu'à 25 % de réduction - caméra Wi-Fi d'intérieur EZVIZ C1mini 1080P : Classée comme la meilleure caméra de sécurité bon marché 2020, elle possède une base magnétique pour une installation super facile. La caméra est plus performante en vision nocturne et permet une conversation bidirectionnelle pour des communications instantanées.

Jusqu'à 30 % de réduction - caméra EZVIZ C6N Wi-Fi orientation/inclinaison : Un gadget puissant pour répondre à presque tous les besoins en matière de sécurité intérieure. En plus d'une vue panoramique et d'une vision nocturne améliorée, il dispose de fonctions de détection de mouvement et de suivi intelligent qui permettent une surveillance agile.

Tous les produits EZVIZ peuvent être gérés via l'application EZVIZ, et prennent en charge Alexa et Hey Google. Le stockage vidéo est disponible via des cartes MicroSD et EZVIZ CloudPlay. EZVIZ offre un essai gratuit de stockage dans le Cloud jusqu'à 30 jours.

