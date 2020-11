Microland reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés





BENGALURU, Inde, ATLANTA et LONDRES, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Microland, une entreprise mondiale de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme un leader du Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés. Le rapport détaillé est disponible à l'adresse suivante https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant .

Gartner a évalué les fournisseurs sur la base de plusieurs paramètres. L'évaluation était basée sur deux catégories de services, LAN géré et WAN / WLAN géré, et cinq attributs de gestion de la plate-forme de prestation de services, les fonctions de gestion des services, l'automatisation des opérations, la gestion de l'expérience client et les services professionnels qui sont des capacités essentielles pour les services de réseau gérés.

Le rapport prévoit que « D'ici 2023, 40 % des acheteurs d'entreprises exigeront des définitions de services normalisées de la part des fournisseurs de services de réseau gérés (MNS), contre 15 % en 2018 » et que « D'ici 2024, pour améliorer l'agilité et la prise en charge des applications cloud, 60 % des entreprises auront mis en oeuvre le SD-WAN, contre environ 30 % en 2020. »

Selon le rapport, « Le marché des MNS se compose de fournisseurs de MNS capables à l 'échelle mondiale de fournir des fonctions de gestion de services pour l'exploitation des réseaux d'entreprises. » « Les fournisseurs sur ce marché sont soit des fournisseurs de services de réseau (NSP), soit des non NSP, car les deux types sont courants sur ce marché. » Selon un autre rapport, « Critical Capabilities for Managed Network Services » (Capacités critiques pour les services de réseau gérés), « Les fournisseurs dans cette recherche sont soit des NSP, soit des non NSP, car les deux types sont courants sur ce marché et ont également répondu à l'exigence de fournir des services sur une base mondiale, au-delà de leur propre pays. »

Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général, a commenté : « Nous pensons que la reconnaissance de Microland dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés est une énorme validation de notre détermination à être le partenaire d'infrastructure informatique de choix de nos clients depuis 31 ans, et Microland a été à l'avant-garde de la fourniture de services de réseau gérés depuis sa création. Je pense que cette reconnaissance est une démonstration de la profondeur et de l'étendue de nos services et qu'elle est le moteur d'une innovation continue. Nous dédions cette reconnaissance à nos clients qui nous ont toujours inspirés pour élever la barre du succès. »

Le rapport souligne que « Pour les services de réseau gérés (MNS), l'automatisation est la clé de l'efficacité et de la qualité de la plate-forme de prestation de services à l'échelle. Il est important de noter que l'automatisation est également essentielle pour maintenir la qualité de la prestation de services et l'expérience positive des clients avec les offres des fournisseurs MNS. »

Réagissant à cette mention, Robert Wysocki, vice-président senior et responsable des solutions clients globales - réseaux et cybersécurité, a fait remarquer : « Nous pensons qu'il s'agit d'une reconnaissance de notre capacité à offrir une expérience client exceptionnelle grâce à des investissements continus dans des solutions innovantes. L'un de nos principaux domaines d'investissement a été une plate-forme de prestation de services automatisée, la Network Assurance Platform, qui contribue à la gestion proactive du cycle de vie complet de la gestion des infrastructures de réseau. »

Mahesh Nagaraj, directeur général du marketing, a ajouté : « Nous sommes honorés que Gartner nous ait reconnus comme leader du Magic Quadrant pour les services de réseau gérés. Notre conviction est que la technologie fonctionne mieux quand on la remarque le moins, c'est la façon dont nous avons abordé nos engagements envers nos clients, et chaque plan, chaque intervention et chaque innovation vise à garantir cette promesse. La suite de solutions propriétaires de Microland a joué un rôle de catalyseur en permettant à nos clients d'accélérer leur processus de transformation et de « faire du numérique une réalité ». »

Microland a des clients dans de nombreux secteurs, notamment les services bancaires, les services financiers et les assurances (BFSI), le commerce de détail, la haute technologie, la pharmacie et les sciences de la vie, et fournit des services de réseau gérés et de transformation de réseau dans 170 pays. Microland fournit des services de réseau gérés à ses clients par l'intermédiaire de plusieurs centres de coordination nationaux fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et s'appuyant sur sa propre plate-forme IP, la Network Assurance Platform. L'offre de Microland en matière de réseaux comprend la gestion de l'infrastructure réseau sur tout le spectre des LAN, WLAN, WAN et des centres de données, avec une expertise significative dans les technologies émergentes, notamment les réseaux définis par logiciel (SDLAN, SDWAN), le Wi-Fi 6.0 et la 5G. Microland a établi des partenariats avec plusieurs fournisseurs de technologies, dont Cisco, Fortinet, Velocloud by VMware, Versa Networks, entre autres.

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons l'adoption de l'infrastructure numérique nextGen par les entreprises. Nous y parvenons grâce à notre expertise dans les domaines du cloud computing et des centres de données, des réseaux, du lieu de travail numérique, de la cybersécurité et de l'IoT industriel, en veillant à ce que l'adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects. Créée en 1989 et basée à Bengaluru, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

