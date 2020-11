Nouveau Monde nomme Nathalie Pilon et Jamie Scarlett à son conseil d'administration alors qu'elle se prépare à la construction de sa mine et de son usine de matériel d'anode





Suite à la décision de Pierre Renaud et Marc Prud'homme de se retirer du conseil, Nathalie Pilon et Jamie Scarlett sont nommés à titre de nouveaux administrateurs de Nouveau Monde



Nathalie Pilon apporte au conseil ses 30 ans d'expérience pertinente acquise à des postes de haute direction au sein de l'industrie de la construction et de l'électrification, plus récemment à titre de présidente d'ABB au Canada et membre de l'équipe de direction d'ABB pour les Amériques ? gérant 4 000 personnes sur 50 sites à travers le Canada

Jamie Scarlett est l'un des conseillers juridiques les plus respectés au Canada. Pendant de nombreuses années, il a été à la tête des groupes Marchés des capitaux, Secteur minier et Développement des affaires internationales du cabinet Torys. Plus récemment, il a occupé le poste de chef des affaires juridiques chez Hydro One. Auparavant, il a été commissaire à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

La Société exprime sa grande reconnaissance pour les réalisations et les contributions exceptionnelles des administrateurs sortants Pierre Renaud et Marc Prud'homme au cours de leurs mandats respectifs à titre d'administrateurs de Nouveau Monde

MONTRÉAL, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX-V : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) annonce une restructuration du conseil d'administration en vue de sa prochaine phase de développement. Nouveau Monde est fière d'annoncer la nomination à son conseil d'administration de Mme Nathalie Pilon et de M. Jamie Scarlett à compter du 1er décembre 2020. Après avoir apporté des contributions remarquables à Nouveau Monde au cours de leur mandats respectifs, Pierre Renaud et Marc Prud'homme démissionnent du conseil d'administration.

Arne H Frandsen, président du conseil de Nouveau Monde, a déclaré : « Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Mme Pilon et M. Scarlett au sein de notre équipe. Nous sommes fiers que Nouveau Monde puisse profiter des services de ces deux administrateurs de haut niveau et de grande renommée. Mme Pilon et M. Scarlett apportent avec eux des décennies d'expérience pertinente qui profiteront à tous nos intervenants. Leur arrivée au conseil renforcera davantage notre équipe alors que Nouveau Monde amorce la construction de sa mine et de son usine de fabrication de matériel d'anodes. Permettez-moi également de profiter de l'occasion pour remercier MM. Renaud et Prud'homme pour leur contribution exceptionnelle à la Société, en particulier les réalisations pour la communauté locale et en ce qui concerne les questions environnementales, qui feront pour toujours partie intégrante de la Société. »

Eric Desaulniers, chef de la direction de la Société, a déclaré : « Pierre a vraiment joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'une vision de développement durable pour le projet Matawinie au début de la phase de développement. Je recommande à tous les promoteurs de projets miniers et industriels de s'entourer d'experts comme Pierre afin d'établir des fondations solides ancrées dans le développement durable, pour le bénéfice de tous les intervenants. De plus, Marc nous a permis de tisser des liens authentiques et de comprendre les souhaits et les préoccupations de la communauté locale lors de la phase cruciale de conception des opérations au projet Matawinie. Ses conseils ont été très utiles pour harmoniser les objectifs de l'entreprise avec les intérêts des intervenants locaux. Je les remercie sincèrement tous les deux pour leur mentorat et leur soutien au cours des trois dernières années. »

Nathalie Pilon ? Biographie

Nathalie Pilon a été présidente d'ABB au Canada et membre du conseil de direction d'ABB pour les Amériques jusqu'à la fin de 2019. Avant sa nomination, elle était présidente de Thomas & Betts Canada, où elle travaillait pour l'entreprise depuis 1996 à titre de vice-présidente aux finances et aux technologies de l'information. En tant que dirigeante du plus important fabricant et fournisseur de produits électriques au Canada, elle a mis l'innovation, l'excellence opérationnelle et le service à la clientèle à l'avant-plan, atteignant ainsi une position de chef de file sur le marché canadien. Avant de se joindre à Thomas & Betts, Mme Pilon a occupé le poste de directrice principale, Pratique professionnelle chez KPMG.

Chef d'entreprise reconnue à l'échelle nationale au Canada, Mme Pilon apporte vingt ans d'expérience dans l'industrie lourde et le secteur manufacturier, ainsi qu'une grande capacité à rassembler les gens et la technologie pour stimuler l'écosystème de l'innovation au Canada. Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes au Canada par le Women's Executive Network. En 2015, elle a reçu le prix d'excellence en leadership de l'Association of Women in Finance et, en 2018, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université Concordia pour son innovation en affaires.

Mme Pilon est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA). Elle est membre du conseil d'administration de HEC Montréal, du Groupe CSA et de l'Administration portuaire de Montréal.

James (Jamie) Scarlett ? Biographie

M. Scarlett était, jusqu'à l'an dernier, vice-président directeur et chef des affaires juridiques de Hydro One Limited, un important fournisseur canadien de transport et de distribution d'électricité. Auparavant, M. Scarlett était associé principal chez Torys LLP, l'un des plus grands cabinets d'avocats au Canada. Après s'être joint à Torys en 2000, M. Scarlett a occupé plusieurs postes de direction au sein du cabinet, dont ceux de chef du groupe Marchés des capitaux et du groupe Secteur minier, et responsable de la stratégie de développement des affaires internationales. De plus, M. Scarlett a été membre du comité de direction du cabinet. À titre d'associé principal, M. Scarlett a dirigé des opérations de fusions et acquisitions sur les marchés publics d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars canadiens ainsi que de nombreux mandats de conseils d'administration, des opérations entre apparentés, des offres d'achat hostiles et des actions d'actionnaires dissidents. De plus, il a participé à plus de 30 opérations de capitaux propres sur les marchés publics.

Avant de se joindre à Torys, il était associé principal chez McMillan Binch LLP de Toronto. Au sein de ce cabinet, M. Scarlett a occupé des postes de direction à la tête du siège social, du groupe des valeurs mobilières et à titre de membre du conseil d'administration.

Jamie a également été détaché auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (« CVMO ») et a été nommé directeur des marchés financiers de la CVMO. M. Scarlett est titulaire d'un diplôme en droit (J.D.) de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill. M. Scarlett détient le titre d'IAS.A.

Un total de 1 050 000 options à 0,70$ valables pour 5 ans ont été émises à deux membres du conseil d'administration nouvellement nommés ainsi qu'à un directeur exécutif. Ces options peuvent être levées immédiatement et sont émises conformément au plan d'options sur actions de l'entreprise.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l'année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

