La colchicine se révèle prometteuse pour traiter à domicile les patients atteints de la COVID-19





Le recrutement des participants dans l'étude COLCORONA de phase 3 se terminera probablement en 2020

MONTRÉAL, le 29 novembre 2020 /CNW/ - L'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) annonce aujourd'hui que l'étude clinique COLCORONA continuera de recruter des patients adultes non-hospitalisés atteints de la COVID-19. Cette décision résulte de la recommandation du comité indépendant de surveillance des données suivant la deuxième analyse intérimaire de l'étude.

«?Avec l'augmentation dramatique des cas de COVID-19 à travers le monde, il devient encore plus critique que nous continuions la recherche de traitements qui peuvent non seulement améliorer la situation des personnes hospitalisées avec de graves complications, mais aussi celles dont les symptômes sont moins sévères et qui peuvent rester à la maison,?» a déclaré le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'ICM, professeur de médecine à l'Université de Montréal et chercheur principal de l'étude COLCORONA. «?Nous visons à terminer le recrutement de patients dans cette vaste étude pendant le prochain mois et espérons que la colchicine réduira le risque de complications liées à la COVID-19.?»

COLCORONA est une étude clinique sans contact qui se fait à la maison, randomisée, à double-insu et contrôlée par placébo. Déployée au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud ainsi qu'en Afrique du Sud, elle vise à déterminer si la colchicine peut prévenir le risque de complications graves liées à la COVID-19. Il s'agit de l'une des rares études à grande échelle sur la COVID-19 auxquelles les patients non-hospitalisés peuvent participer. Les professionnels de la santé ainsi que les participants intéressés à l'étude COLCORONA peuvent appeler notre équipe en tout temps au 1 877 536-6837.

COLCORONA est coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) et financée par le Gouvernement du Québec, le National Heart, Lung, and Blood Institute des National Institutes of Health (NIH) américains ainsi que la Bill & Melinda Gates Foundation. Les entreprises CGI, Dacima et Pharmascience collaborent également à l'étude.

L'Institut de Cardiologie de Montréal et ses partenaires mondiaux tiennent à remercier chaleureusement les chercheurs et les milliers de participants pour leur collaboration continue à l'étude clinique COLCORONA.

Pour plus d'information, visitez fr.colcorona.net.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

À propos du Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC)

Le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) est un organisme de recherche clinique académique de premier plan qui fait partie intégrante de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Le MHICC dispose d'un réseau de collaborateurs de 4500 établissements cliniques répartis dans 35 pays. Il possède des expertises spécifiques dans la médecine de précision, les essais cliniques de haute qualité à faible coût et le repositionnement de médicaments existants. www.mhicc.org

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, l'entreprise Pharmascience est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1?500 employés, Pharmascience est une entreprise pharmaceutique privée dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience est le quatrième fabricant de médicaments génériques en vente libre au pays. www.pharmascience.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en gestion au monde. À partir de centaines d'emplacements dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : services-conseils stratégiques en TI et en gestion, services d'intégration de systèmes, solutions de propriété intellectuelle ainsi que services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué. www.cgi.com/fr

À propos de Dacima

Fondée en 2006, l'entreprise Dacima Software Inc. est leader dans la gestion électronique des données dans le domaine de la recherche clinique. Sa solution DACIMA Clinical Suite est un système de Capture Électronique des Données (EDC). Elle intègre plusieurs modules pour la randomisation des patients (IWRS), pour la gestion des approvisionnements, ePRO & eDiary, pour la capture électronique du consentement (eConsent) et pour les codages médicaux. La solution DACIMA Clinical Suite est flexible et hautement configurable. Elle facilite la conception de tous types d'études (essais cliniques, registres patients, études observationnelles, enquêtes) via une interface web intuitive et conviviale. www.dacimasoftware.com/fr

