Situation de l'itinérance en Outaouais - Maintien des installations à l'aréna Robert-Guertin

QUÉBEC, le 28 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annoncent qu'après discussions avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais et la Ville de Gatineau, la meilleure solution dans la situation actuelle est de continuer à loger les personnes en situation d'itinérance à l'aréna Robert-Guertin.

De plus, lors des discussions, le mandat a été confié au ministre Lacombe qui, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, coordonnera et assurera le suivi du travail entre le CISSS de l'Outaouais et la Ville de Gatineau, afin de s'assurer que soient trouvées et déployées des solutions pour mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance.

Une gestion cohérente et concertée des services offerts pendant la saison hivernale est cruciale, et plus particulièrement dans le contexte de la pandémie.

Rappelons que le CISSS de l'Outaouais a annoncé le 26 novembre que la salle Jos Montferrand de l'Aréna Robert-Guertin a été identifiée comme une halte-chaleur à Gatineau. Celle-ci vise à offrir un lieu de répit par temps froid aux personnes en situation d'itinérance n'ayant pas d'endroit où passer la nuit ou qui désirent se réchauffer quelques heures.

Les démarches se poursuivent afin de trouver des solutions pour faire face à l'augmentation de la demande pour des places en refuge dans la région.

Citations :

« Le bien-être et la sécurité des personnes en situation d'itinérance me préoccupent grandement. Je veux m'assurer que personne ne soit contraint de passer la nuit dehors par temps froid au cours des prochains mois. Plus tôt cette semaine, j'ai demandé au CISSS de nous fournir son plan d'action sur les mesures hivernales qui permettra de répondre aux besoins urgents dans la région. Plus qu'un effort de solidarité envers ces personnes vulnérables, il s'agit d'un devoir collectif. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, notamment les organismes communautaires, qui unissent leurs forces afin de trouver des solutions. Je les assure de l'entier soutien de notre gouvernement dans les démarches afin de répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance en Outaouais, et tout particulièrement en cette période de pandémie, avec les nombreux enjeux supplémentaires que cela représente. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

