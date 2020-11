Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie - Le ministre Jean Boulet annonce un financement de plus de 460 000 $ visant à soutenir la formation de la main-d'oeuvre en mécanique automobile

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 460 178 $ au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie visant à...

Un rapport de Science and Technology Daily | IUSTC : Le matin du 25 novembre, la conférence « 5G and Media Industry Change and Transformation Forum » du Congrès mondial sur la 5G 2020 s'est tenue à Guangzhou. Le représentant en chef de Science and...