Relançons MTL : il faut se préparer dès maintenant pour que Montréal retrouve son statut de métropole de classe mondiale au sortir de la crise

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que s'est déroulé le Forum stratégique sur le tourisme dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec, et Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial et du design, ont participé à l'événement. À cette occasion, près de 600 participants ont pu interagir avec près de 30 panélistes afin de définir des pistes d'action et de solutions permettant au secteur de se relever de la crise.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie touristique ont circonscrit les défis importants de l'industrie touristique que la pandémie a exacerbés. L'accessibilité et la fluidité des déplacements ressortent comme les principaux enjeux qui affectaient le secteur avant la pandémie. Depuis, les fermetures inévitables menant à des pertes de fleurons et de talents préoccupent grandement les acteurs du milieu, qui considèrent cet enjeu comme étant l'impact le plus important de la crise sur le secteur touristique montréalais.

Les participants ont réitéré l'importance d'apporter rapidement un soutien financier aux acteurs du tourisme afin de sortir l'industrie de la crise et d'éviter de menacer à long terme la position de la métropole en tant que destination internationale incontournable. Les autres priorités identifiées par les participants sont de miser sur le tourisme de proximité et pancanadien et de démontrer le leadership de Montréal comme destination sécuritaire sur le plan sanitaire à long terme.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer le secteur touristique, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal, avec le partenaire de contenu, KPMG, est issue d'un exercice réalisé au cours du Forum. Le plan d'action analysait notamment l'impact de l'absence de la quasi-totalité des 11 millions de touristes et visiteurs et de leurs retombées économiques de près de 5 G$ à Montréal.

« L'industrie touristique de Montréal subit un choc majeur depuis le mois de mars dernier. Nous faisons face à une situation très paradoxale : d'un côté, notre produit, l'ADN de Montréal, demeure très fort. De l'autre, la situation génère énormément d'incertitude dans le milieu. On a devant nous une période qui demeurera très difficile pour les hôtels, les restaurants et les organisateurs d'événements montréalais, malgré les programmes d'aide qui ont été mis en place. On fait également face à un important enjeu de main-d'oeuvre. La requalification sera importante, mais il faudra éviter de faire en sorte qu'elle nous affaiblisse dans la relance. L'enjeu du centre-ville est également fondamental; il faudra continuer de lui accorder une attention particulière. Nous devons nous préparer maintenant pour que lorsque Montréal sera prête pour la relance, les acteurs du secteur touristique puissent assurer le maintien de la métropole comme destination de première classe. Avec Tourisme Montréal, la Chambre sera présente pour veiller à ce que l'aide dévoilée récemment fonctionne sur le terrain et soit bien communiquée », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons tracé aujourd'hui le portrait du tourisme à Montréal, un secteur économique essentiel, alors qu'il traverse une perturbation dont les conséquences pourraient s'avérer dramatiques. Il nous faut éviter une déstructuration du secteur touristique montréalais et agir dès maintenant, tout en poursuivant les discussions avec nos alliés de la Ville de Montréal et des gouvernements provincial et fédéral. Il est nécessaire de continuer à déployer des efforts afin de mettre de l'avant la résilience, l'innovation et la créativité du secteur et de notre métropole », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

