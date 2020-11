Appel de projets - Le gouvernement investira 5 M$ pour les infrastructures jeunesse





QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, annonce un nouveau programme pour les infrastructures jeunesse afin de soutenir les organisations qui oeuvrent auprès des jeunes âgés de 15 à 29 ans. L'initiative dispose d'un budget de 5 millions de dollars répartis sur cinq ans.

C'est un montant de 1 million de dollars qui est réservé cette année pour le programme. Les organisations admissibles sont invitées à soumettre un dépôt d'intention de projet d'ici le 21 janvier 2021. Les projets qui seront en mesure de débuter à l'été 2021 et de démontrer la présence d'appuis locaux, la capacité de rejoindre un nombre important de jeunes dans la communauté ainsi que la participation de jeunes bénéficiaires à la conceptualisation du projet seront priorisés. Une attention particulière sera apportée à la représentativité régionale dans la sélection des projets.

Les objectifs du programme sont d'assurer la qualité, la modernisation et la sécurité des infrastructures jeunesse, de mobiliser des communautés autour de projets d'infrastructures structurants et d'améliorer l'accessibilité aux services réservés aux jeunes partout au Québec. Les investissements se traduiront par l'ajout, l'amélioration et le remplacement d'infrastructures en tout genre. On peut, par exemple, penser à des projets tels que des cuisines collectives ou des salles d'activités multimédias.

Les détails concernant la démarche de dépôt de projets sont disponibles sur le site du Secrétariat à la jeunesse du Québec.



« Nos jeunes méritent des lieux rassembleurs, modernes et accueillants. Il s'agit d'une première pour le Secrétariat à la jeunesse. Je suis très heureux d'annoncer la mise en place de ce nouveau programme d'appui aux infrastructures jeunesse qui vise à répondre à un besoin important pour les organismes jeunesse. Le programme permettra de mobiliser nos jeunes dans l'enrichissement des milieux qui les accueillent et les soutiennent. J'encourage les organismes admissibles à rassembler leurs idées et à soumettre leurs projets innovants en grand nombre. J'ai déjà hâte de voir le renouveau qui sera amené par ce nouveau programme au fil des prochaines années. Nos jeunes méritent cela. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

