Conseil fiscal - Ce que vous devriez savoir en période d'incertitude financière

Le saviez-vous?

Novembre est le Mois de la littératie financière au Canada. On entend par littératie financière le fait d'avoir les connaissances, les compétences et la confiance permettant de prendre des décisions financières responsables à n'importe quelle étape de la vie. Cette année, nous voulons aider les Canadiens à apprendre comment gérer leurs finances dans les moments difficiles. L'Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaît l'importance de donner aux Canadiens les renseignements et les compétences dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières éclairées, et elle est fière de prendre part au Mois de la littératie financière en cette période d'incertitude.

Conseils de littératie financière

- Ne soyez pas une victime de fraudes ou d'arnaques fiscales. Si un appel ou un courriel vous semble frauduleux, vous avez sans doute raison. L'ARC ne fera jamais ce qui suit : utiliser des applications de messagerie texte ou de messagerie instantanée comme Messenger de Facebook ou WhatsApp pour communiquer avec vous au sujet de questions fiscales;



demander des cartes de crédit prépayées ou des cartes-cadeaux;



demander des renseignements concernant votre passeport, votre carte d'assurance-maladie ou votre permis de conduire;



laisser des renseignements personnels sur votre répondeur ou votre boîte vocale, ou vous demander de laisser un message contenant vos renseignements personnels;



vous demander de fournir des renseignements personnels par courriel;



vous envoyer ou vous demander d'envoyer des fonds par virement électronique.

