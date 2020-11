Chengdu poursuit le renforcement des liens commerciaux et des échanges culturels afin d'élargir le cercle d'amis à travers le monde





La liaison ferroviaire Chengdu-Europe s'étend sur plus de 10 000 kilomètres, elle traverse d'innombrables rivières et montagnes et transporte des marchandises destinées à de nombreuses personnes à travers les territoires eurasiens. Avec l'accroissement des échanges commerciaux, les liens culturels entre Chengdu et l'Europe se renforcent également. C'est dans ce contexte que le Chengdu-Eurasia National Pavilion Cluster (CENPC) a vu le jour dans le district de Qingbaijiang de la ville de Chengdu afin de promouvoir davantage le commerce et les échanges culturels.

Le CENPC est une plateforme importante en matière de salons professionnels et d'échanges culturels entre les pays le long de la « Ceinture et la Route ». Le projet se fonde sur la promotion des échanges commerciaux, et devrait présenter plus de 40 pavillons nationaux. Il vise à renforcer la coopération mondiale du Sichuan dans des domaines tels que la culture, les talents, l'éducation ainsi que celui de la science et de la technologie, tout en promouvant le développement international de Chengdu.

« La conception de nos pavillons ainsi que notre principe de fonctionnement reposent principalement sur des aspects culturels, promus par le commerce. Nous espérons que ces pavillons nationaux seront utilisés comme une plateforme complète pour des activités s'échelonnant de la présentation et de la vente de produits à l'échange culturel ainsi qu'au développement des talents », a déclaré Xu Dandan, directrice du National Commodity Cultural Center France-Pays-Bas du CENPC et directrice générale adjointe de Sichuan Rongou Zhilian Technology. Jusqu'à présent, dix pays se sont déjà implantés dans la zone qui englobe le plus grand pavillon du cluster représentant deux pays et trois villes, Tilburg aux Pays-Bas ainsi que Paris et Bordeaux en France.

« Les pavillons nationaux proposent des expériences immersives aux consommateurs. Par exemple, le pavillon de la ville de Bordeaux propose aux visiteurs une reconstitution d'une cave à vin bordelaise qui vise à fournir une expérience plus intime, en lien avec la culture, l'histoire et la géographie dissimulées derrière les produits », a expliqué Xu. « Dans la région de Tilburg, nous avons créé un espace à deux niveaux fondé sur une bibliothèque située à Tilburg. Le premier étage inclut un espace public lié aux activités dans la galerie, tandis que le deuxième étage est un lieu destiné à la lecture et à la détente. Notre façon de concevoir et de gérer chaque site intègre les éléments culturels les plus significatifs propres à chaque pays afin que les visiteurs puissent se faire une idée de la culture locale. »

Hormis la promotion des produits et des échanges culturels, le CENPC vise à renforcer les liens entre les peuples et a déjà lancé des projets de coopération connexes dans les domaines de l'éducation et des affaires. Le CENPC collabore désormais avec certaines universités étrangères, en utilisant comme fondement les sites et les entreprises du cluster pour les stages d'étudiants. Ceci vise à fournir une plateforme pour l'entreprenariat et à inciter les étudiants à venir travailler à Chengdu.

« Les talents étrangers sont essentiels au développement international du district de Qingbaijiang. En venant ici, cela permettra à un plus grand nombre d'étrangers de comprendre Chengdu et de mieux comprendre la Chine », a déclaré Xu.

« L'environnement de la ville est de plus en plus propice aux affaires et la population de Chengdu davantage ouverte d'esprit à mesure que la ville s'internationalise », a-t-elle observé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 11:40 et diffusé par :