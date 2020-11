Mybiopassport lance le test « COVID-19 & Profil immunitaire »





Une compagnie de biotechnologie suisse dotée d'un laboratoire autorisé par Swissmedic basé à Genève, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme e-commerce www.mybiopassport.com. Chacun peut y commander le test « COVID-19 & Profil Immunitaire » et, bientôt, les tests « Profil Nutritionnel » et « Profil Performance Sportive ». La plateforme comprend également un portail utilisateur permettant aux clients d'accéder aux résultats de leurs tests directement en ligne.

Mybiopassport est une technologie unique d'analyse personnalisée des données biologiques basée sur trois axes principaux :

Pré-analytique, grâce à la collection simple et rapide de quelques gouttes de sang à domicile,

Analytique, avec la mesure d'un nombre inégalé de biomarqueurs phénotypiques, grâce à un savoir-faire et une plateforme de multiplexage développés depuis plusieurs années,

Post-analytique, en délivrant au client non seulement un résultat scientifique mais surtout des recommandations personnalisées basées sur une technologie propriétaire applicable dans de nombreux domaines, tels que l'immunité, la nutrition, le sport et la longévité.

Actuellement, il n'existe que peu de mesures pour prévenir ou limiter l'impact des infections au coronavirus, autre que le lavage des mains, la distanciation sociale, et le port du masque.

Cependant, il existe d'autres actions que l'on peut mettre en place comme mesures préventives, non seulement pour la pandémie actuelle, mais pour les futures épidémies saisonnières.

Mybiopassport, par le biais de son test « COVID-19 & Profil Immunitaire », permet à chacun de savoir s'il a été infecté par le SARS-CoV-2 dans le passé, par l'identification d'anticorps spécifiques.

Mais surtout ce test sanguin fournit des recommandations nutritionnelles exploitables sur des biomarqueurs clés du système immunitaire.

Plus de 40 études observationnelles et interventionnelles ont déjà démontré l'influence négative d'un manque de vitamine D sur le développement du COVID-19. D'autres rapports et publications scientifiques récents ont souligné le rôle de la nutrition, pour un statut optimal en micronutriments et un système immunitaire fonctionnel, comme facteur modifiable dans la réduction du risque d'infections virales et de leur sévérité. Ces publications mettent en évidence le rôle clé d'un statut nutritionnel adéquat pour le bon fonctionnement du système immunitaire.

Mybiopassport propose un test de prélèvement sanguin à domicile pour aider le grand public à se préparer aux attaques virales (COVID-19 & Profil Immunitaire), combinant la mesure de 5 micronutriments clés (vitamine D, zinc, magnésium, cuivre, sélénium) liés au renforcement du système immunitaire et un test immunologique permettant de détecter la présence des anticorps SARS-CoV-2 IgG dans le sang.

Chacun peut désormais prélever quelques gouttes de sang à domicile et renvoyer l'échantillon grâce à une enveloppe préaffranchie au laboratoire de la société basé à Genève, en Suisse, pour déterminer l'existence d'anticorps SARS-CoV-2 IgG et les niveaux de biomarqueurs clés connus pour soutenir le système immunitaire contre les effets d'une prochaine infection virale potentielle.

Le test « COVID-19 & Profil Immunitaire » peut être commandé sur www.mybiopassport.com et les résultats personnalisés sont délivrés directement sur le portail en ligne.

À propos de la société :

BioKaizen, fondée en Suisse, née des développeurs du passeport biologique de l'athlète pour détecter l'usage de drogues pour l'Agence Mondiale Antidopage et le Comité International Olympique, a développé une plateforme technologique de spectrométrie de masse afin d'identifier le profil nutritionnel d'un patient à l'aide de sang séché. Depuis 2018, tout d'abord comme CoreMedica Europe, puis via sa récente acquisition par Swiss Medical Group Holding Luxembourg, la société a élargi son offre à l'échelle mondiale afin d'inclure des informations personnalisées sur la nutrition et les performances sportives qui permettent aux clients de disposer d'informations pour les aider à gérer activement leur santé.

