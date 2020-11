Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi stimulera le dynamisme entrepreneurial au Saguenay-Lac-Saint-Jean





L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'organisme de soutenir la création et le démarrage d'entreprises auprès de la clientèle étudiante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même que l'innovation et le transfert technologique au sein des entreprises de la région.

CHICOUTIMI, QC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) recevra un soutien financier de 795 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour stimuler l'entrepreneuriat et le transfert technologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

Depuis plus de 20 ans, le CEE-UQAC promeut l'esprit entrepreneurial et la création d'entreprises auprès de la communauté étudiante de l'Université du Québec à Chicoutimi et des collèges de la région. Son projet prévoit notamment la réalisation de 60 stages technologiques. Cette synergie entre le milieu des affaires et le milieu universitaire et collégial permettra l'émergence d'occasions d'affaires et le développement de produits novateurs, en plus de contribuer à stimuler l'entrepreneuriat étudiant et de mener à la création de nouvelles entreprises et d'emplois bien rémunérés, entre autres dans le secteur des sciences, des technologies numériques et de l'aluminium.

L'aide du gouvernement du Canada, sous forme de contribution non remboursable, portera plus spécifiquement sur le salaire du personnel dédié à l'offre de services personnalisés en démarrage d'entreprises, les frais de fonctionnement et le salaire des finissants collégiaux ou universitaires participant à la réalisation de projets technologiques en entreprise.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. Celles-ci doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

« En donnant accès à des locaux et à une multitude de technologies, le CEE-UQAC met en lien des finissants du secteur des sciences et du génie avec des PME, et celles-ci voient leur compétitivité améliorée. Je me réjouis de cet accès privilégié à de l'expertise pointue! Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le transfert technologique et le démarrage d'entreprises : cela permet la création d'emplois au Saguenay?Lac-Saint-Jean. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

«?Nous sommes là pour appuyer les organismes et les PME canadiennes en ces temps d'incertitude. Nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ils puissent demeurer compétitifs, prospérer et créer de bons emplois pour les travailleurs. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, le CEE-UQAC pourra continuer de développer un écosystème économique innovant et inclusif qui stimulera l'entrepreneuriat chez les jeunes et le transfert technologique. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et permettra à l'économie canadienne de revenir plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« En favorisant le développement d'activités nouvelles nécessitant un dynamisme entrepreneurial orienté vers l'avenir, nous aidons la consolidation et la diversification des activités productives actuelles ainsi que la compétitivité des PME de la région. L'introduction de nouvelles technologies et pratiques d'affaires auprès d'elles a des impacts positifs qui profitent à toute la région, dont la rétention de nos jeunes et la revitalisation de l'économie. Je remercie DEC pour son appui en ce sens! »

Gilles Déry, président du conseil d'administration, Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi

Faits en bref

Depuis 1998, le CEE-UQAC a réalisé 440 projets technologiques dans plus de 160 PME régionales.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

