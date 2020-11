Projet Turcot - Présentation du concept final de la bande verte située au pied de la falaise Saint-Jacques





MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports a présenté, lors d'une séance d'information publique tenue le 26 novembre, le concept final de la bande verte située au pied de la falaise Saint-Jacques. Cet aménagement permettra de bonifier la zone de conservation de la falaise de plus de 12 hectares tout en offrant à la population un espace vert avec une piste multifonctionnelle, des aires de repos ainsi qu'un petit stationnement incluant des bornes de recharge.

Le concept final a été élaboré en concertation avec la Ville de Montréal en tenant compte des besoins exprimés par le milieu et la population lors des consultations de 2017 et de 2018 et en prenant en considération les contraintes techniques d'aménagement et les engagements environnementaux du Ministère. L'aménagement viendra diversifier les habitats fauniques pour augmenter la biodiversité. Quelque 2?800 arbres seront plantés dans la bande verte ainsi que près de 20?000 arbustes et graminées.

Les travaux pour l'aménagement de la bande verte débuteront dès la fin de l'année 2020. L'ouverture est, quant à elle, prévue au printemps 2022.

Informations complémentaires

Le concept final de la bande verte a été bonifié de trois hectares. Un élargissement vers le sud a été possible grâce à l'utilisation d'une parcelle supplémentaire du terrain appartenant au Ministère.





La zone de la falaise Saint-Jacques aura une superficie totale de 33 hectares, soit une augmentation de plus de 40 % de sa superficie initiale et l'équivalent de 46 terrains de football.





aura une superficie totale de 33 hectares, soit une augmentation de plus de 40 % de sa superficie initiale et l'équivalent de 46 terrains de football. Des études ont révélé que le niveau de la nappe phréatique est élevé dans le secteur. Les bassins de rétention et les milieux humides ont dû être retirés du concept. La mise en place d'un important remblai aurait été requise pour maintenir les milieux humides tout en assurant la stabilité de la falaise et le respect des engagements environnementaux du Ministère. Ce remblai aurait empiété sur la falaise actuelle et nécessité un déboisement massif. Le concept a donc été revu.





Selon les résultats de la consultation publique de 2018, la majorité des citoyens :

souhaite des zones d'accès ombragées avec pergolas et arbres (76 %);



est en accord avec la mixité d'espèces proposée pour la végétation (93 %);



est satisfaite de la proposition de piste multifonctionnelle (poussière de pierre et largeur moyenne de 4,5 m ) (76 %);

) (76 %);

souhaite une zone d'accès avec stationnement (51 %).





Entre 400 et 620 arbres et tiges devront être coupés pour le reprofilage du fossé actuel et les accès à la falaise. Ces travaux sont nécessaires afin de faciliter l'entretien, d'assurer un drainage adéquat et de garantir, à long terme, la stabilité de la falaise Saint-Jacques ainsi que de la butte de la bande verte.

620 arbres et tiges devront être coupés pour le reprofilage du fossé actuel et les accès à la falaise. Ces travaux sont nécessaires afin de faciliter l'entretien, d'assurer un drainage adéquat et de garantir, à long terme, la stabilité de la falaise ainsi que de la butte de la bande verte. Une centaine de ces arbres sont morts ou dépérissants, selon les inventaires réalisés. Aucune espèce d'arbres rares, menacés ou vulnérables ne sera coupée.

Liens connexes

Consultez la présentation du concept final de la bande verte.

Demeurez au fait du projet Turcot : site Web et Twitter.

Suivez Transports Québec sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 09:54 et diffusé par :