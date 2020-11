La Fédération des centres de services scolaires du Québec souligne son 73e anniversaire avec une nouvelle identité visuelle





QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec est fière de présenter sa nouvelle identité visuelle, élaborée dans le cadre de la transition engendrée par la nouvelle gouvernance du réseau scolaire francophone.

« Le logo conserve la pomme, reconnue à travers le réseau de l'éducation depuis près de trente ans. Cette image distinctive demeure liée à la Fédération et à ses membres. Annoncer une nouvelle identité visuelle aujourd'hui a aussi une signification particulière puisque notre Fédération a été créée il y a 73 ans, le 27 novembre 1947. En s'appuyant sur cette histoire mais étant résolument tournée vers l'avenir, la Fédération continue sa mission de représentation de ses membres et de valorisation de l'école publique au Québec, au bénéfice de la réussite des élèves, jeunes et adultes, fréquentant tous les jours nos établissements », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

Pour ajouter du dynamisme au logo, un effet de tridimensionnalité a été ajouté aux deux anneaux pour signifier une évolution. L'espace entre les deux anneaux a été augmenté, mettant en évidence le nécessaire maillage entre tous les partenaires du réseau de l'éducation. Mentionnons finalement une modernisation des couleurs et de la police de caractère.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

