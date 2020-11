Marc Parent, de CAE, nommé à l'Ordre du Canada





MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE est fière d'annoncer que son président et chef de la direction, Marc Parent, a été nommé membre de l'Ordre du Canada par Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. L'Ordre du Canada, l'une des distinctions honorifiques les plus prestigieuses au pays, rend hommage aux Canadiens extraordinaires dont les services transforment notre société. M. Parent reçoit l'Ordre du Canada « pour ses réalisations qui ont grandement contribué au développement et à la croissance de l'industrie aéronautique au Canada ».

« Cette nomination à l'Ordre du Canada est un véritable honneur. Je suis très touché », a déclaré M. Parent. « Je vais porter l'insigne de l'Ordre avec une très grande fierté et une profonde reconnaissance à l'égard des nombreuses personnes à CAE, au sein de l'industrie aéronautique, et au sein des organismes de bienfaisance avec lesquelles j'ai travaillé, qui m'ont toujours donné toute l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer. »

« M. Parent est un pionnier au sein de l'industrie aéronautique canadienne et il poursuit sa croissance partout dans le monde. Sous sa gouverne, CAE est devenue un symbole canadien d'excellence dans le monde entier, dont la mission noble est de rendre le monde plus sécuritaire », a déclaré l'honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE. « Par l'entremise de ses activités commerciales et philanthropiques, M. Parent a contribué de manière exemplaire à notre pays, et sa nomination à l'Ordre du Canada est bien méritée. »

M. Parent a amorcé sa carrière à titre d'ingénieur chez Bombardier Canadair en 1984 et a été reconnu comme l'un des « 40 Canadiens de moins de 40 ans les plus performants » en 1999. Il s'est joint à CAE en 2005 et a été nommé président et chef de la direction en 2009, menant CAE dans une quête d'innovation qui a permis à l'entreprise de devenir un chef de file mondial de la formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Au cours des 40 dernières années, il a été un fervent défenseur de l'industrie aéronautique canadienne, siégeant aux conseils d'Aéro Montréal, de l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS) et de l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC). Il se dévoue également au service de la collectivité, en menant plusieurs campagnes Centraide/United Way qui ont connu beaucoup de succès, et en siégeant au conseil de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et en tant que coprésident de la campagne « Oser rêver » 2020 de la Fondation du CUSM.

Les récipiendaires de l'Ordre du Canada seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par la gouverneure générale, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Près de 7 500 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'insigne blanc émaillé à six pointes qu'ils arborent symbolise notre patrimoine nordique et notre diversité, puisque chaque flocon de neige est unique.

Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez nos comptes Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Hashtags: #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 09:15 et diffusé par :