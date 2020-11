Sleep Country augmente sa présence à l'échelle nationale avec un nouveau magasin à Mission, Colombie-Britannique





TORONTO, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX : ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans les matelas au Canada, a connu un troisième trimestre sans précédent et a renforcé son offre omnicanal en inaugurant son nouveau magasin à Mission, en Colombie-Britannique. L'entreprise a connu une croissance à la fois dans ses activités en magasins ainsi que dans le commerce électronique. Elle est en bonne position pour poursuivre sur sa lancée grâce à l'ouverture de magasins de détail. Le nouveau magasin, qui ouvre aujourd'hui, est situé au 32555 London Avenue. Grâce à cet ajout, Sleep Country continue de consolider un solide réseau national de vente au détail avec un total de 280 emplacements au Canada, et s'apprête à maintenir une croissance positive tant par les achats en magasin qu'en ligne.

En tant que leader de confiance dans l'industrie canadienne du sommeil depuis plus de 25 ans, Sleep Country a aidé d'innombrables Canadiens à passer de meilleures nuits de sommeil. En plus de sa célèbre offre de matelas, Sleep Country propose également un vaste assortiment d'articles de literie innovants tels que des oreillers, des draps, des couettes, des couvertures lestées et bien d'autres articles de grandes marques nord-américaines. En associant sa collection de produits diversifiés et de haute qualité à son personnel d'experts en sommeil, Sleep Country a instauré une expérience client de premier ordre, où les consommateurs peuvent s'attendre à un service personnalisé destiné à optimiser leur sommeil et leur bien-être.

Comme les autres points de vente au détail de Sleep Country, le nouveau magasin s'engage à offrir aux clients une expérience d'achat sécuritaire grâce à des protocoles de santé et de sécurité améliorés, notamment :

Utilisation des EPI : l'utilisation des masques est obligatoire en tout temps pour les associés et les clients.

Protège-oreillers et matelas : leur utilisation est obligatoire pour offrir une barrière entre les clients et le produit essayé.

Poste de nettoyage : pour offrir aux clients et aux associés, une désinfection pour les mains dans tout le magasin.

Décalques au sol : pour offrir une recommandation d'éloignement dans le magasin.

Affichage en magasin : pour renforcer les mesures et pratiques d'éloignement physique affichées dans les fenêtres et dans tout le magasin.

Désinfection fréquente : pour assurer le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces dures, y compris les comptoirs, les claviers NIP, les aires de travail, l'affichage commun et les zones d'essai pour les clients.

« Malgré une année sans précédent pour le secteur de la vente au détail, Sleep Country a connu une croissance extraordinaire au cours du dernier trimestre grâce à l'expansion de nos activités en ligne et à notre réseau de magasins de longue date. Nous poursuivons avec confiance nos plans d'expansion en augmentant notre présence sur le marché national de la vente au détail. Ceci nous permettra de servir de nouveaux clients où, quand et comment ils le souhaitent, en plus de remplir notre mission qui consiste à offrir aux Canadiens une meilleure nuit de sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, Chef du développement des affaires de Sleep Country Canada. « Alors que nous abordons la saison de magasinage des Fêtes et que nous envisageons avec optimisme la nouvelle année, le nouveau magasin offrira aux Canadiens de l'Ouest une plus grande commodité physique et un meilleur accès à nos experts en sommeil, tout en respectant notre engagement à offrir une expérience de magasinage sécuritaire grâce à des mesures de sécurité accrues. Nous sommes impatients d'ouvrir nos portes pour aider davantage de communautés à répondre à leurs besoins en matière de sommeil ».

Les renseignements sur le nouveau magasin suivent ci-dessous :

Sleep Country Mission, C.-B. : 32555 London Ave, unit L130, Mission, BC, V2V 6M7

Heures d'ouverture : Lun.-ven. (10 h - 21 h), Sam. (9 h 30 - 18 h), Dim. (11 h - 17 h)

Date de l'ouverture : 27 novembre 2020

Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture des magasins sont soumises aux directives d'exploitation provinciales. Pour plus d'information à propos de Sleep Country, veuillez visiter le sleepcountry.ca.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant de matelas et de literie omnicanal au Canada et le seul détaillant spécialisé dans les produits de sommeil à avoir une présence nationale physique des magasins et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous deux bannières (les « bannières » : « Sleep Country Canada », avec des opérations multicanaux au Canada, excluant le Québec. « Dormez-vous? », avec ses opérations au Québec et « Endy », le principal détaillant en ligne de matelas dans une boîte. Au 27 novembre 2020, Sleep Country comptait 280 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de développer et maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country travaille également en étroite collaboration avec des organisations caritatives canadiennes pour faire don de matelas neufs et d'occasion aux familles et aux enfants dans le besoin.

