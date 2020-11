Genesis Finance va lancer un service de financement numérique pour le GV80





SÉOUL, Corée du Sud, le 27 novembre 2020 /CNW/ -- Dans la mesure où la COVID-19 oblige les gens à limiter les interactions en personne, les plateformes de vente en ligne numériques sont devenues une nécessité pour les vendeurs du monde entier. Il en va de même pour les constructeurs de véhicules et les détaillants d'automobiles, qui ont toujours mis du temps à adopter les solutions de vente au détail numériques.

Hyundai Capital, la branche financière de Hyundai Motor Group qui soutient les marques Hyundai, Kia et Genesis, accélère l'établissement d'une plateforme en ligne numérique qui permettra aux consommateurs de louer ou de financer un véhicule de manière pratique et sécuritaire.

Genesis Finance, la société de financement captive représentant Genesis au Canada, permettra à la marque d'offrir une expérience de location entièrement numérique pour tous les modèles Genesis, y compris le GV80, le tout premier VUS de la marque. Genesis Finance est exploitée par Hyundai Capital Canada, qui dirige également Hyundai Finance et Kia Finance.

« La demande de solutions de vente au détail en ligne est évidente chez les consommateurs, et le besoin de ces services a augmenté rapidement au cours des derniers mois en raison de la pandémie », a déclaré Mark Di Donato, directeur des ventes et du marketing à Hyundai Capital Canada. « La COVID-19 a accéléré la création et l'expansion des services en ligne offerts par les constructeurs automobiles, les sociétés financières et les concessionnaires mondiaux. Nous avons déjà connu beaucoup de succès avec les programmes que nous avons mis en place jusqu'à maintenant et nous continuerons de faire évoluer nos services pour mieux servir nos clients. »

Les plateformes numériques gagnent en popularité dans le monde entier, car de plus en plus de consommateurs préfèrent acheter des véhicules en ligne en raison de la pandémie. Une étude réalisée en mai 2020 par Cox Automotive a montré que les concessionnaires adoptent rapidement de nouvelles « options d'achat » qui se traduisent par une augmentation des activités en ligne des consommateurs.

L'étude a démontré que 62 % des consommateurs aux États-Unis sont plus susceptibles d'effectuer en ligne une partie du processus d'achat de voiture, et que les deux tiers des acheteurs de voiture sont disposés à effectuer l'achat complet en ligne en raison des préoccupations soulevées par la COVID-19.

Genesis at Home

La solution de location numérique de Genesis Finance sera proposée par l'intermédiaire de Genesis at Home, qui offre aux clients un moyen très personnalisé et pratique d'acheter en ligne et d'être guidés tout au long de leur achat. Les clients peuvent planifier un essai avec un gestionnaire de l'expérience Genesis à leur résidence ou sur leur lieu de travail. Tout le processus d'achat, de la configuration d'un véhicule à la planification d'une livraison à domicile, se fait dans le confort du lieu choisi par le client.

Lorsque les clients sont prêts à acheter le véhicule qu'ils ont choisi, ils peuvent demander un crédit en ligne et connaître immédiatement le statut de leur demande. L'acte de vente est également rempli en ligne et les clients ont la possibilité de choisir la modalité de paiement qui répond le mieux à leurs besoins, que ce soit par location, par financement ou au comptant.

Les efforts de numérisation de Hyundai Capital

Hyundai Capital Services, le siège social mondial de Hyundai Capital, situé à Séoul, possède une solide expérience dans la numérisation du processus d'achat de véhicules. L'entreprise a économisé 16 millions de dollars américains depuis 2017 grâce à des initiatives de « numérisation des processus ». Elle a amélioré l'adoption par les consommateurs coréens de son processus d'achat numérique, qui est passé de 36 % en 2017 à 80 % en 2020.

Le soutien de Hyundai Capital aux initiatives numériques est également évident dans d'autres marchés mondiaux. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, Hyundai Capital offre des services de financement automobile numérique en « cliquer pour acheter ». Les consommateurs brésiliens ont accès à un service similaire par l'intermédiaire de « Hyundai Express ».

Dans le même temps, Hyundai Capital Canada a atteint un sommet historique dans trois domaines en octobre, soit le volume des ventes, le taux de pénétration et le taux de rétention, après avoir connu une croissance vigoureuse depuis son lancement en 2014.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1343188/Genesis_GV80.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1343189/Logo.jpg

SOURCE Hyundai Capital

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :