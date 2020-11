La liaison ferroviaire Chengdu-Europe donne un nouvel élan à l'ascension de Chengdu en tant que centre international, conduisant à une coopération plus étroite entre Chengdu et Tilbourg





Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, et Tilbourg, aux Pays-Bas, les deux villes aux extrémités opposées du continent eurasiatique, sont dorénavant étroitement reliées par une voie ferrée intercontinentale de près de 11 000 kilomètres. Lors d'une récente interview avec Xinhuanet, Roland Verbraak, directeur général de GVT Group of Logistics, le partenaire hollandais de la liaison ferroviaire Chengdu-Europe, a salué l'initiative : « Non seulement les relations avec nos partenaires chinois connaissent un rapprochement, mais les deux villes de Chengdu et de Tilbourg ont également fait l'objet d'un jumelage. Le développement international de Chengdu progresse bien, à un rythme rapide. »

Les marchandises acheminées via la liaison ferroviaire Chengdu-Europe ont permis non seulement de stimuler la croissance économique en Chine et aux Pays-Bas, mais aussi de renforcer les liens entre Chengdu et les localités qui jalonnent le parcours, donnant un nouvel élan à l'ascension de la ville en tant que passerelle entre l'Asie et l'Europe.

« Notre relation avec Chengdu a commencé avec leur première visite en 2015, et nous sommes rapidement parvenus à un accord », a expliqué M. Verbraak. « Notre coopération a progressé régulièrement au cours des dernières années. »

« Le transport ferroviaire présente des avantages évidents. D'une durée de 15 jours, le temps de transport des marchandises est bien plus court que par voie maritime, et les coûts sont nettement moins élevés que le fret aérien, permettant ainsi d'améliorer l'efficience logistique et d'augmenter la rotation des capitaux », a précisé M. Verbraak.

« Chengdu est une ville très belle et moderne, ses habitants sont sympathiques et la vie y est confortable. Je pense que Chengdu est une ville très internationale, elle accueille non seulement les consulats de nombreux pays, mais aussi bon nombre de sociétés d'envergure internationale », a ajouté M. Verbraak.

« Nous espérons approfondir notre coopération avec Chengdu, avec la province du Sichuan et avec la Chine. Je pense que notre coopération avec Chengdu ne fera que croître », a fait remarquer M. Verbraak.

Zhang Xinyao, représentant commercial chez GVT Group of Logistics, a ajouté : « Cette liaison ferroviaire joue un rôle clair de soutien à Tilbourg et aux villes avoisinantes. Les avantages en termes de logistique sont particulièrement marqués pour les petites et moyennes entreprises engagées dans le commerce international. »

« Chengdu se développe très rapidement et s'internationalise de plus en plus. C'est un match pour n'importe quelle ville en Chine », a indiqué M. Verbraak. « Chengdu et Tilbourg partagent la même liaison ferroviaire et ont des intérêts communs. Nous espérons sincèrement que la Chine et les Pays-Bas pourront être reliés plus étroitement et se développer ensemble, non seulement sur le plan économique mais aussi avec une intégration culturelle plus poussée. »

M. Verbraak a terminé en expliquant comment il en a appris davantage sur la Chine grâce à sa connexion avec Chengdu. Il est en particulier impressionné par son niveau de développement économique, qui progresse plus rapidement qu'en Europe.

